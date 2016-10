Bolnica mora raspisati 113 natječaja za 113 različitih uređaja

Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina dostavio je Zadarskoj županiji popis opreme koja bi se za 25 milijuna kuna trebala kupiti za potrebe opremanja Poliklinike. Uz još 8 milijuna kuna predviđenih za završetak izgradnje, ovaj objekt napokon bi se stavio u funkciju.

Nakon nedavnog potpisivanja Aneksa ugovoru o izgradnji, Ministarstvo se, naime, obvezalo na sudjelovanje u opremanju Poliklinike u iznosu od 25 milijuna kuna s PDV-om, dok bi Zadarska županija prodajom zgrade Zavoda za javno zdravstvo pribavila još 70 milijuna. Slijedom ovog ugovora krajem rujna Upravno vijeće Opće bolnice Zadar je donijelo pojedinačne odluke o odobravanju nabave medicinske opreme, te je ravnatelj ovlašten za zaključivanje ugovora nakon provedenog postupka javne nabave.

Ovim će se novcem, kako je ravnatelj predvidio, opremiti odjeli urologije, pulmologije, otorinolaringologije, onkologije i nuklearne medicine, oftamologije, neurologije, nefrologije, kirurgije, kardiologije, hematologije, gastroenterologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije, te anesteziologije. Svi bi oni trebali zauzeti 2. i 3. kat zgrade, te dio podruma.

- U prvoj fazi opremanja prioritet su nam Odjel za onkologiju i nuklearnu medicinu i Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a nakon njih ostali odjeli, kaže ravnatelj Opće bolnice Željko Čulina.

Procijenjena vrijednost navedene opreme je 20 milijuna kuna bez PDV-a, s PDV-om 25 milijuna, a nakon provedenih postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora razlika između ugovorene i procijenjene vrijednosti će se iskoristiti za nabavu druge opreme, shodno projektu Poliklinike.

- U fazi smo izrade dokumentacije za nadmetanje i 113 različitih predmeta nabave za 113 različitih uređaja. Planiramo da će prve objave postupaka javne nabave uslijediti do kraja ovog mjeseca, te će se nastaviti s objavama u sljedećem mjesecu. Postupci, odnosno, njihovo okončanje će potrajati nešto duže nego što je uobičajeno iz razloga što sva dokumentacija za nadmetanje, sve specifikacije predmeta nabave, svi pozivi preko elektronskog oglasnika javne nabave (hrvatskog i EU), sve izmjene i pojašnjenja koja će uslijediti nakon objava postupaka javne nabave, svi zapisnici s otvaranja, svi zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda i sve ostalo vezano za sve postupke javne nabave do samog potpisivanja ugovora, moraju se dostaviti u Ministarstvo zdravlja kako bi ono nakon svoje provjere dostavilo Razvojnoj banci Vijeća Europe na odobrenje. Tu treba uračunati i vrijeme koje je potrebno za rješavanje eventualnih žalbi od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te eventualne dodatke na sklopljene ugovore koji također trebaju proći prethodno spomenutu proceduru. Nakon sklopljenih ugovora uobičajeno vrijeme isporuke medicinske opreme je od 30 do 60 dana, ističe ravnatelj Čulina.