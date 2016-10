HEP otvara novu punionicu, škola počinje s naplatom

Foto: Velimir BRKIĆ

Ovoga ljeta srednja Strukovna škola Vice Vlatkovića u više navrata bila je mjesto posjeta vlasnika sasvim drukčijih automobila, tj. onih koji se pokreću na napajanje električnom energijom.

- Bilo nam je preko dvadeset automobila marke Tesla. Apsurd je taj da su me već u svibnju zvali iz Falkensteiner hotela, s obzirom na to da oni imaju upit od svojih potencijalnih gostiju koji imaju električne automobile, i pitali mogu li koristiti našu punionicu, Mi smo im rekli da mogu jer to i jest promidžba naše škole.

Tomčića smo upitali i smije li škola takvo punjenje naplaćivati.

- Pa ne. Mi smo ovo ljeto rekli da se može kod nas doći puniti jer takvih automobila još nema tako puno i neka zasad neka to bude besplatno, međutim, sad smo stupili u kontakt s nekim poslovnim subjektima kako bismo uveli sustav naplate. I sad se na našoj web stranici može vidjeti kolika je potrošnja. Odlučili smo vjerovati u ljude. Na punionicu ćemo staviti naljepnicu s brojem računa i na povjerenje im napuniti automobil, a oni će to naknadno platiti, kaže Tomčić.

U punionici škole izmjenjivali su se turisti iz Nizozemske, Njemačke, Austrije, pa i iz Zagreba u kojem su trenutačno dvije Tesle. Zanimalo nas je i kako to da su se ljudi uputili na putovanje bez da provjere ima li u Zadru punionica za njihova vozila.

Slijedom Tomčićevih riječi kontaktirali smo HEP i upitali hoće li Zadar i kada dobiti punionicu za električne automobile.

- ELEN punionica za električne automobile u Zadru postavit će se u sljedećih mjesec dana, na temelju Sporazuma o suradnji na izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila između Grada Zadra i Hrvatske elektroprivrede. Snaga buduće zadarske ELEN punionice, koja će se nalaziti u Ulici Bartola Kašića, iznosit će 2x22 kW i bit će 18. takve vrste u Hrvatskoj, kažu u HEP-u.