Svaki pravi Zadranin sastoji se od 60 posto sarkazma

Foto: PIXSELL

Ivan Šarić, stand up komičar, diplomirani ekonomist i Zadranin 11. studenog u Lisinskom obilježava jedno desetljeće bavljenja stand upom za koji voli reći da je to njegov životni poziv. Ovaj 32-godišnjak okušao se u većini scenskih nastupa, a sve je započelo još na studiju kada je radio kao voditelj na MTV Adriji. Nakon toga krenuo je stand up, voditeljski angažmani na većini nacionalnih tv kuća, tv reklame, ali i sudjelovanje u brojnim show emisijama, od kojih među uspješnijim nastupima pamtimo prvu hrvatsku sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato. Zadranin koji se nakon studija u Rijeci preselio u Zagreb, tamo gradi karijeru, u kolovozu se na odmoru na grčkom Zakintosu zaručio s voditeljicom Koranom Gvozdić, s kojom je u vezi četiri godine. Povodom prvog velikog jubileja u karijeri sa Šarićem smo "razgovarali" putem e-maila te vam taj razgovor donosimo u gotovo potpuno integralnoj verziji.

Kako si gledao na stand up komediju prije deset godina, a kakvo je tvoje stajalište danas?

- Možda će čudno zvučati, ali na stand up komediju gledam isto kao i nakon prvog nastupa. Nije se izgubilo nimalo strasti niti volje za napretkom. Još uvijek mi je prva ljubav i još uvijek imam tremu prije svakog nastupa, bilo to za 20 ili za 1500 ljudi u publici. Znam da neki kažu da je to zdravo, ali iskreno, mene to jako živcira.

Jesu li ti se uzori promijenili?

- Neki jesu, neki nisu. Od starih tu su Robbie Williams, Dave Chapelle i Chris Rock. Zadnji komičar koji me oduševio i kojeg sad strastveno pratim je australski komičar Tim Michin. Frajer ima stand up sa cijelim orkestrom. To je teško na previše razina. S druge strane, sada, kao već malo stariji, shvaćam da su uzori samo nit vodilja jer da bi napredovao moraš 'ubiti svoje heroje'.

Kako bi opisao svoje odrastanje i život u Zadru?

- Moje odrastanje u Zadru je po meni bilo predivno. Ne znam koliko je bilo uzbudljivo, dapače, mislim da nije. Kultura odrastanja u tom gradu je uvelike utjecala na razvitak moje osobnosti i scenskog nastupa. Zadar te nauči da budeš brz u razgovorima i dobacivanju. Po meni svaki pravi Zadranin se biološki sastoji od 60 posto sarkazma jer inače ne mo'š preživiti taj grad.

Razlikuju li se tvoji nastupi u Zadru od onih u drugim gradovima?

- Razlikuju se. Što zbog pritiska koji nabijam sam sebi, jer se eto radi o mojem gradu i činjenici da tu mogu dosta osobnije stvari pričati, puno lokalnije, puno intimnije nego, recimo, u Puli.

Kako si reagirao kad si čuo za odlazak Robina Williamsa?

- Jako čudno pitanje, Mare! I što da ja sad kažem a da ne ispadnem plačip...? Kad sam saznao za njegovu smrt, ne znam zašto, ali jako me pogodilo i plakao sam ko kišna godina na splitskoj rivi. Zbog tog jednog njegovog DVD-a, na kojem je bio sam se zaljubio u stand up.

Je li ti Jon Stewart ikad odgovorio na molbu za posao?

- Nije. Šupak. Niti sms.

Radiš li i dalje na internacionalnoj karijeri?

- Ako pod internacionalno smatraš Slovenijom, Srbijom, Bosnom, onda da, radim na internacionalnoj karijeri. Za sad me ne zanima nikakav probitak u stand upu vani, kad je ovdje na Balkanu tvornica fora. Tu i tamo iz gušta nastupim izvan Balkana, ali to je čisto za mene i moju dušu.

Čitaš li komentare na Internetu i što o njima misliš?

- Ne čitam. Ne volim čitati komentare jer smatram da su to mala zrna sumnje i ako im dopustiš, mogu napraviti veliku štetu. Na Internetu svi imaju mišljenje o svemu, svi znaju bolje. Dok se neko od njih ne odluči napraviti bolje, ja ću gurat svoju stvar.