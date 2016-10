Zbog grozne prošlosti Balkana hrvatski pisci imaju što reći

U Zadru je jučer gostovao R. V. Branham, glavni urednik časopisa „Gobshite Quarterly". Esejist, dramatičar i pisac kratkih priča iz Sjedinjenih Američkih država, književnik irsko-meksičkih korijena predstavio je na tribini u organizaciji Ogranka DHK Zadar multingvalni časopis za književnost i umjetnost kojem je osnivač i nakladnik, a ujedno i jedan od prevoditelja.

U časopisu su, među ostalim, objavljivana i djela hrvatskih autora, a od zadarskih autora objavljivali su Tomislava Marijana Bilosnića i Franka Sorića, dok je jedan broj časopisa u cijelosti bio posvećen hrvatskom političkom aktivistu Zvonku Bušiću. „Gobshite Quarterly" je poznat po tome što objavljuje autore iz cijelog svijeta, tako da svakog uvrštenog autora predstavi na više jezika, a po mogućnosti i pisama.

Odgovarajući na pitanje moderatorice susreta Sanje Knežević o recepciji hrvatskih autora, te interesu za njih, Branham je kazao kako je njihov časopis međunarodni te da njega samo zanima dobro pismo.

- Zbog bogate i grozne prošlosti Balkana u prošlosti, za razliku od mnogih američkih pisaca koji se bave sami sobom, hrvatski i drugi pisci s ovih prostora imaju što za reći. Zbog toga što smo višejezični ohrabruje da imamo što više toga za objaviti. Dva jezika na kojem uvijek objavljujemo su engleski i španjolski. Kad sam tek krenuo, rekao sam ljudima da želim djela na što više jezika, ne samo prijevod na engleski, rekao je Branham, koji je cijeli život u lingvistici.

Napomenuo je kako je imao tetu koja je bila slikarica i lingvistica, te je tri ljeta inzistirala da nauči čitati i pisati grčki i ruski jezik.

- Borio sam se protiv nje, ali sam na kraju naučio. Kao mali sam volio knjigu, jako sam puno čitao, police u kući su bile pune knjiga. Čitao sam na španjolskom Borgesa, Fuentesa i to još dok su bili na rubu popularnosti. Dugo vremena sam se bavio pisanjem, prevođenjem, te sam s vremenom došao do platoničke vizije kakav časopis želim. Uvijek sam bio izložen svjetskoj književnosti i ambivalentan prema američkoj književnosti. Postoje autori koji su bili dosta subverzivni, koji su jezik htjeli dovesti do toga da se jezikom mijenja svijet, ali i da se igra, istaknuo je Branham.

Kad je pokretao časopis poslao je 900 pisama piscima diljem svijeta.

- Objašnjavao sam im da nas zanimaju samo djela koja se mogu objaviti na više jezika, te su djela počela stizati. Počela su stizati djela iz Francuske, Češke, Hrvatske... sve više njih. Većina se prevodi na dva jezika, a dobar dio njih na pet, šest i više jezika, kazao je gost iz SAD, za čije je gostovanje najzaslužnija Julienne Eden Bušić, do susreta s kojom je došlo 2004. godine.