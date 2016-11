Butić: Pobjednika je odlučilo naše iskustvo

Po prigodama smo mi bili bolji i opasniji što smatram da je na kraju i odlučilo pobjednika. Znali smo da Hajduk II ima mladu momčad i da ako u prvom poluvremenu ne riješe pitanje pobjednika ulaze u probleme i nervozu i na kraju obično gube utakmicu. Mi imamo više iskusnih igrača u svojim redovima i znali smo iskoristiti to njihovo neiskustvo

Foto: Marin GOSPIĆ

Velika pobjeda. Ne po pitanju rezultata jer je on izražen minimalnom prednošću od 1:0. Ali, pobijeđen je Hajduk II, vodeća momčad Treće HNL jug i zaostatak za liderom smanjen je na pet bodova. I ako tako ostane do kraja jesenskog dijela prvenstva Zadar nakon lošeg ulaska u ovu sezonu i nekoliko kikseva može biti zadovoljan te se pregrupirati kako bi proljeće dočekao snažniji. I zadovoljio sve kriterije po kojima bi mogao sezonu okončati prvim mjestom i povratkom u Drugu ligu.

Hajduk II pao je na Stanovima pogotkom Josipa Jurjevića u 63. minuti, nakon što je na asistenciju Želimira Terkeša "zakucao" loptu u mrežu nemoćnog Ive Grbića. On je junak ovog dvoboja i na tome mu treba čestitati te mu poželjeti još mnogo ovakvih utakmica. Ali, u subotu je na Stanovima pobjedu izvojevala momčadska igra Zadra. Svaki pojedinac, od Tome Gluića na golu, preko obrane koja je djelovala kao zadarski bedem, veze koja je i u defanzivnom i u ofenzivnom dijelu bila prije svega pametna te napadu koji je radio isključivo za momčad treba "skinuti kapu" za ovu pobjedu. I tu treba stati jer ako krenemo nabrajati asistenciju i grede Terkeša, ili obrane Gluića, ili bespoštednost cijele zadnje linije, uvijek postoji opasnost da ćemo nekoga izostaviti. A posao, unatoč tome što je sređen Hajduk, treba zgotoviti u posljednja dva kola nogometne jeseni. Uostalom, trener Josip Butić je dovoljno nahvalio svoje dečke nakon pobjede nad Hajdukom II.

- Hajduk je prvoplasirana momčad prvenstva s dosta velikom bodovnom prednošću ispred nas i znali smo da moramo pobijediti kako bi prije zimske stanke smanjili taj zaostatak za njima. Nije bilo lako, ali svoj cilj smo ostvarili - kazivao je Zadrov strateg nakon velike pobjede nad Hajdukom II.

Nagađanja da će Hajduk II istrčati s nekoliko prvotimaca iz prve momčadi pokazala su se utemeljenima, iako smatram da to baš za njih i nije bila neka prednost, već je bilo kontraproduktivno. Nas je to samo dodatno motiviralo i zbilo naše redove. Žao mi je što je utakmica počela na krivi način s dva crvena kartona i to igračima Draganu Županu i Anti Ercegu koji su važni za igru obje momčadi. Početna nervoza je brzo nestala i smatram da je ova utakmica bila jako zanimljiva, možda ne toliko kvalitetna, ali krajnje neizvjesna. U svakom slučaju daleko iznad nivoa Treće lige.

Butić je, što je i realno, otvoreno kazao da je Hajduk igrom i posjedom dominirao tijekom većeg dijela utakmice, ali ne i po prilikama.

- Hvala Bogu mi smo opet uspjeli sačuvati našu mrežu netaknutom, već sedam utakmica smo bez poraza i jednostavno moram čestitati svojim igračima na pobjedi, i na velikom požrtvovanju i beskompromisnosti.

Butića je posebno razveselila činjenica da je Zadar na Stanovima napokon protiv Hajduka igrao domaću utakmicu. Po pitanju publike.

- Hajduk uvijek na Stanovima plijeni veliku pažnju, bez obzira bila to prva ili druga momčad. Sretan smo što smo privukli publiku u ovolikom broju, a možda bi bio još i veći broj da nije bilo toliko hladno. Ono što me posebno veseli je spoznaja da smo igrajući protiv Hajduka većim dijelom imali publiku na svojoj strani što ne znam je li bio ikada slučaj kada smo igrali na Stanovima protiv splitskih "bilih". Hajduk je uvijek dobrodošao na Stanove i u Zadar, ali naravno da im bodove ne želimo prepustiti.