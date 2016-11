Cukrići i srednjoškolci mjerili šećer i promovirali zdrav život

Zadarska udruga Cukrići broji tridesetak članova, uključujući i djecu od 4 pa do 17 godina, a jedni drugima pomažu savjetom, podrškom, druženjem i razmjenom iskustava

Foto: Marin GOSPIĆ

Ovo nam je prva veća akcija koju smo organizirali od kad je naša Udruga Cukrići osnovana u travnju prošle godine, a akcija se održava u povodu obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa koji je u ponedjeljak. Kako je subotom prijepodne na Narodnom trgu uvijek "špica", a nama je cilj informirati javnost o postojanju i radu naše Udruge, organizirali smo akciju danas. Osim toga, svrha pokretanja Udruge je i edukacija te senzibilizacija javnosti, u prvom redu kada je riječ o djeci, ali i odraslima koji su oboljeli od dijabetesa - rekla je Doris Bailo, članica Udruge Cukrići.

Uz Udrugu, na Narodnom su trgu svoje štandove imali Medicinska škola Ante Kuzmanića koja se priključila obilježavanju Svjetskog dana dijabetesa pa su buduće medicinske sestre i tehničari građanima besplatno mjerili razinu šećera u krvi te tlak, a budući nutricionisti iz Poljoprivredne te prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića mjerili su građanima index tjelesne mase i na štandu nudili i promovirali zdravu prehranu. Bilo je tako na njihovu štandu čipsa od kelja i celera te suhe raštike, a pekari su ispekli i peciva za dijabetičare.

Predrasude o dijabetesu

- Prehrana je oboljelima od dijabetesa vrlo važna, stoga nam je jako drago da su nam se u akciji pridružile i ove dvije zadarske srednje škole. Inače, naša Udruga broji tridesetak članova, uključujući i djecu od 4 pa do 17 godina. Osnivanje je pokrenuto na poticaj roditelja i to zbog sve većeg broja oboljele djece, ali i zato da jedni drugima budemo od pomoći savjetom, podrškom, druženjem i razmjenom iskustava. U društvu u kojem živimo postoji mnogo predrasuda o dijabetesu, koje se javljaju kao posljedica nedovoljnog znanja o samoj bolesti. Nažalost, u odrastanju naši cukrići mogu doživjeti cijeli niz situacija u kojima će biti suočeni s nebrigom, nerazumijevanjem, a ponekad i diskriminiranjem od vršnjaka, nastavnika, poznanika ili ustanova. Mi želimo, koliko je to u našoj moći, pridonijeti da se to promijeni, prvenstveno na lokalnoj razini, ali i šire - pojasnila je Doris Bailo.

Podrška obitelji i okoline

Dodala je kako uskoro kreću u zadarske vrtiće gdje će održati niz predavanja na temu dijabetesa, a organiziraju i izlete, savjetovanja i radionice kako bi širili svijest o izazovima dijabetesa, te oboljelu djecu što bolje pripremili za početak samostalnog života s ovom bolešću.

- Dobra kontrola dijabetesa ovisi o dobroj edukaciji i samodisciplini oboljelih, ali i o podršci obitelji, okoline te zdravstvenog sustava. Svakako je olakšavajuća okolnost što živimo u 21. stoljeću jer možemo očekivati da će život s dijabetesom postajati sve lakši tehnološkim napretkom, razvojem novih pomagala te uspješnim istraživanjima i uvođenjem poboljšanih ili potpuno novih metoda liječenja. Već sada svjedočimo novim medicinskim dostignućima na području boljeg, jednostavnijeg i bezbolnijeg nadzora dijabetesa, a vjerujemo da ćemo doživjeti još veće proboje u poboljšavanju kvalitete života svih oboljelih od dijabetesa, a možda za našega vijeka i konačni cilj - mogućnost trajnog izlječenja - piše i na facebook stranici koju je Udruga Cukrići pokrenula nakon osnivanja prošle godine.