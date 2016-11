Furiozna treća četvrtina za nove bodove

Foto: A. SITNICA

Niti 39 koševa Šibenčanke Klaudija Periše nije bilo dovoljno njenoj ekipi da se osladi bodovima iz Zadra. Ponovo su Zadranke pokazale velik karakter i, nakon izjednačenog prvog dijela, u trećoj četvrtini podigli agresivnost i pretrčale suparnice, ostavivši ih na samo 12 poena u toj dionici. Zadranke su ove sezone najveće iznenađenje lige i u ovom trenutku drže drugo mjesto prvenstvene ljestvice, odmah iza nedodirljivog Medveščaka. Iako je većina djevojaka iz prošlosezonske prve petorke napustila klub (Ana Vrsaljko, Marta Erslan, Antonia Erslan), iako je ozlijeđena Lara Nikpalj, iako punu minutažu ima velik broj mladih igračica (od 15 godina), Zadranke igraju i bolje nego se očekivalo. Trenerica Marija Mazija očito je uspjela napraviti dobro povezivanje nekoliko iskusnijih igračica s mladim igračicama i njena ekipa je već u prvom dijelu sezone slavila protiv nekoliko favorita (Ragusa, Split, Pula), a ovaj put je bila bolja i od Šibenika.

- Nisam zadovoljna bila igrom u prvom poluvremenu, pogotovo u obrani. Primili smo puno koševa i rekla sam na poluvremenu djevojkama da nam u drugom dijelu Šibenčanke ne smiju zabiti 30 koševa. Moje cure su to i odradile - zadovoljna, barem tim periodom, bila trenerica Marija Mazija.

- Očito nam treba jedan klik koji se događa u utakmici od nekih 3-4 minuta kada lomimo protivnika. To se dogodilo u Zagrebu protiv Croatije, to se dogodilo i u ovoj utakmici. I to je dobro, ali nije dobro da slabije krećemo u utakmicu. Sigurno da to moramo popraviti.

A prvi dio prve dionice su gošće iz Šibenika kontrolirale utakmicu. Periša je odmah počela trpati i vidjelo se da će ovo biti njena utakmica. Mlada Nika Jelenković ju nije mogla čuvati pa je Mazija bila primorana mijenjati obrambene igračice na njoj. Ali u prvom dijelu obrana Zadranki kolektivno nije funkcionirala. Ipak, s nekoliko dobrih reakcije krajem četvrtine Zadar dolazi do daha, a za to je najzaslužnija Carmen Miloglav koja, prvo daje asistenciju Nini Dedić na zicer, a nakon toga, nakon promašaja Periše, pogađa i tricu i Zadar nakon prve četvrtine ime 28:22.

No, i u drugoj četvrtini Periša ne staje i vrlo brzo dovodi svoju ekipu s - 6 na +4 (31:35), a seriju tricom zaustavlja Glorija Sikirić. Do kraja četvrtine igra se koš na koš, a opet se u zadnjoj minuti te dionice Zadranke bolje snalaze i koševima Dedić i Ane Mandić odlaze na +4 (47:43).

A nakon "velikog odmora" gledamo jedan potpuno drukčiji Zadar. Uz puno bolji angažman u obrani, kako u individualnom, tako i u kolektivnom dijelu, automatski se nadovezuje i bolji napad i u samo nekoliko minuta Zadranke otpuhuju Šibenčanke s terena. Treću četvrtinu košarkašice Marije Mazije otvaraju s 11:0. Pogađaju Ivana Dujić te Miloglav i Dedić i vrlo brzo Zadar dolazi do +15, a koševima odlične Miloglav i na +20 i do kraja treće, odnosno početka četvrte dionice utakmica je gotova. Dobrim rotiranjem Mazija je sačuvala maksimalnu svježinu i kada je trebalo, njene igračice su napravile pravi posao. Dovoljno je spomenuti da je Nina Dedić s 32 minute, bila jedina igračica koja je igrača više od 30 minuta, dok je Miloglav do 16 koševa, devet asistencija i čak osam skokova stigla za samo 23 minute.