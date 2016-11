Gradski SDP Kalmeti pripremio strategiju za mlade

Imali smo tako priliku vidjeti da je iz naše županije iselio čitav jedan gradić. Moramo naći rješenje kako to zaustaviti, neovisno o tome u kojoj se stranci nalazimo, rekla je Sabina Glasovac

Foto: Marin GOSPIĆ

Oštre poruke gradskoj vlasti uputila je jučer zadarska organizacija SDP-a sa tematske konvencije "Zadar, politika i mladi". Iako su se na konvenciji u hotelu Kolovare birali i delegati za Izbornu konvenciju stranke na kojoj će se birati novo rukovodstvo, glavna tema skupa bio je život mladih u Zadru, te program kojega SDP nudi gradskoj vlasti kako bi se zaustavilo njihovo iseljavanje.

Uz brojne goste koji su nazočili konvenciji, na temu je izlagala predsjednica Gradskog odbora SDP-a i saborska zastupnica Sabina Glasovac, naglasivši kako se Zadar suočava s velikim problemom, a to je iseljavanje, pogotovo mladih.

Iselio gradić

- Ti ljudi ovdje više ne vide šansu za svoju budućnost i odlučuju napustiti domovinu, a Zadarska županija prema podacima Državnog zavoda za statistiku druga je po broju iseljenih. Ispred nje je samo Vukovarska, pa se ne ističemo kao županija koja zna iskoristiti svoje ljudske potencijale za izgradnju budućnosti. Imali smo tako priliku vidjeti da je iz naše županije iselio čitav jedan gradić. Moramo naći rješenje kako to zaustaviti, neovisno o tome u kojoj se stranci nalazimo. Veću odgovornost, naravno, imaju stranke koje vode općinu, grad ili državu, ali u jednom dijelu mora pomoći i oporba sa svojim rješenjima. Zadar treba biti rasadnik ideja, velik dio ljudi ovdje je došao studirati, i ja sam među njima, ovdje sam već 20 godina i sa sjetom se sjećamo tih dana kada je grad nudio puno više mladima nego danas - kazala je Glasovac, napominjući kako je zapošljavanje, uz stambeno zbrinjavanje, jedan od ključnih uvjeta planiranja svoje budućnosti.

- Nije čudno što se ovdje događa kada se zna da živimo u gradu u kojemu se zapošljava na rođački način, gdje vlada klijentelizam, nepotizam, a o korupciji sada neću govoriti. Imali smo tako posljednji primjer Nasada u kojima je gospodin Lenko Ugrinić mrtav-hladan za vrijeme svog mandata zaposlio svoja dva sina, oba u različite gradske tvrtke. Naravno da su njemu direktori tih dvaju poduzeća tražili vraćanje usluge, pa je on zaposlio njihove rođake. To je nešto što je u ovom gradu postalo normalno. A mladi ljudi koji to sve skupa gledaju klonu duhom, jedno vrijeme mogu izdržati takvu situaciju, ali nakon nekog vremena dignu ruke od svega i odlaze u Irsku ili negdje drugdje gdje ih čeka bolja budućnost, ali nekakvo pristojno radno mjesto - poručila je Glasovac.

Porazno istraživanje

O nezadovoljstvu mladih životom u Zadru govorio je i predsjednik Foruma mladih SDP-a, Jure Zubčić, koji je proveo istraživanje među mladima, a koje je pokazalo da čak 40 posto mladih nije zadovoljno životom u Zadru:

- I 46 posto njih ne zna vidi li uopće svoju budućnost u Zadru. Gradski program djelovanja za mlade je bio obaveza, a kasnije je to Sanaderova vlada ukinula, pa preko 50 posto općina i gradova u Hrvatskoj nemaju taj program. I sam sjedim u Savjetu mladih u Zadru i vidim da u njemu sjede ljudi koji o problemima mladih nemaju pojma, niti su za njih zainteresirani - izjavio je Zubčić u ime Foruma mladih koji će Gradu predložiti program rješavanja tog problema.