Nakić: I danas nas hrane četiri bijele "smrti"

Svi nutricionisti moraju biti jedinstveni u svojem djelovanju jer će u protivnom patiti struka, budući da je ovo područje koje ne trpi podjele, poručeno je s Kongresa

Foto: Marin GOSPIĆ

Izaslanik predsjednice RH, bivši ministar zdravstva Dario Nakić, u petak je u Zadru otvorio Međunarodni kongres nutricionista koji se u našem gradu održava tri dana. Nakić je naglasio značaj nutricionizma za zdravlje ljudi, posebno djece, u vrijeme kada pretilost zahvaća sve veću populaciju. Kako je riječ o međunarodnom kongresu, organizatori su u Zadar pozvali i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koju je Nakić ispričao zbog ranije preuzetih obveza, poželivši sudionicima kongresa uspješan rad.

- Ono što nas je nekad hranilo, hrani nas i danas, a to su četiri bijele smrti: mast, šećer, sol i brašno. Tako su i danas mnoge bolesti prepoznate kao one povezane s prekomjernom tjelesnom težinom, a žalosno je što je to sve izraženije i kod mladih, pa čak i kod djece predškolske dobi. Zato ovakvi kongresi trebaju potaknuti razmišljanje o vlastitom zdravlju - naglasio je Nakić.

O značaju ovog Kongresa za razvoj nutricionizma u Hrvatskoj govorila je i profesorica Jadranka Frece sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu.

- Svi nutricionisti moraju biti jedinstveni u svojem djelovanju jer će u protivnom patiti struka, budući da je ovo područje koje ne trpi podjele. Vjerujem da će nutricionizam u Hrvatskoj dobiti i svoj zavod, a što je vrlo bitno za razvoj ove struke - poručila je prof. Frece.

Osim brojnih nutricionista iz Hrvatske i ostalih zemalja, Kongresu su nazočili i učenici Poljoprivredne škole Stanka Ožanića u Zadru, čiji je zbor pjesmom uveličao svečanost otvaranja, a nakon toga sudionici su započeli sa radionicama zdrave prehrane.