Šimičević ostaje u ministarstvu, Grgurović čeka odluku ministra

Imenovanje novih članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje svojedobno je izazvalo niz reakcija u hrvatskoj javnosti, budući da je za mandata tadašnjeg ministra zdravstva Darija Nakića, Zadar bio osobito zastupljen u Ministarstvu.

Osim ministra Nakića, u ovom značajnom resoru bilo je još troje Zadrana: Tatjana Prenđa-Trupec, ravnateljica HZZO-a, Dražen Grgurović, član Upravnog vijeća HZZO-a kao liječnik obiteljske medicine, te Tomislav Šimičević kao šef kabineta ministra zdravlja.

Zbog (pre)zastupljenosti Zadrana u HZZO-u pobunili su se gradovi poput Splita, Rijeke i Osijeka, koji imaju kliničke bolničke centre, dok "Zadar ima 'samo' opću bolnicu, te kao takav ne zaslužuje takvu zastupljenost u u najvažnijim institucijama hrvatskog zdravstva".

No, Nakićevim odlaskom dolazi i do već najavljenih promjena, prije svega u kabinetu novog ministra zdravlja Milana Kujundžića. Prenđa- Trupec još je za Karamarkove vlade otišla na dužnost konzultantice u privatnu tvrtku, Nakić je uzeo podulji godišnji odmor do povratka na liječničko mjesto u zadarskoj bolnici, a raspitali smo se kakva sudbina čeka Šimičevića i Grgurovića?

Teško je povjerovati da će novi ministar zdravlja Milan Kujundžić na čelu svojega kabineta ostaviti Zadranina Tomislava Šimičevića, a to nam je Šimičević i sam potvrdio ovih dana. Iako se za njega u Ministarstvu zdravstva, kao i u HZZO-u čiji je član Upravnog vijeća, može čuti sve najbolje, svaki ministar najčešće na vodeće dužnosti dovodi "svoje" ljude:

- Već sam s ministrom Kujundžićem razgovarao o svojoj poziciji i potpuno mi je razumljivo da će za šefa kabineta imenovati neku drugu osobu, a meni je već rečeno da ostajem u Ministarstvu. Još uvijek sam i član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s obzirom da sam kao šef kabineta automatski delegiran u UV HZZO-a, tako da još uvijek nemam nikakvih vijesti o promjenama oko mojih funkcija u Ministarstvu - kaže Šimičević.

HDZ-ov potpredsjednik Gradskog vijeća dr. Dražen Grgurović, član je Upravnog vijeća HZZO-a kao predstavnik liječnika opće medicine, a za razliku od Šimičevića s kojim je ministar već razgovarao, još nema nikakvih informacija oko moguće promjene svog statusa.

- Obnašam i dalje svoju dužnost člana Upravnog vijeća, a hoće li doći do nekih promjena to još uvijek ne znam jer me nitko nije kontaktirao. U Vijeću sam ispred svoje struke, što je odnedavno novost, budući da prije mene nitko u Upravnom vijeću nije zastupao liječnike opće medicine. Moje je članstvo, dakle, zastupljeno po stručnoj osnovi, ali još uvijek ne znam hoću li ostati na tom mjestu jer i ja čekam odluku ministra - kaže Grgurović.