Zadarska škola preuzela finski model

Foto: Marin GOSPIĆ

U Osnovnoj školi Krune Krstića uskoro kreću s eksperimentalnim projektom "30 dana bez domaće zadaće". Inicijativa je krenula od grupe osnovane na društvenoj mreži Facebook, a ideju su već podržale pojedine osnovne škole na kontinentu.

Jasmina Matešić, ravnateljica potvrdila je kako je primila mail u kojem je detaljno opisan eksperimentalni projekt po uzoru na finski obrazovni sustav koji je već godinama najbolji na svijetu, a tajna je upravo u tome što djeca nemaju domaće zadaće.

U opisu projekta navodi se kako se pozivaju učitelji i profesori da se priključe ovom izazovu s ciljem rasterećenja učenika i unaprjeđenja obrazovanja. Kroz tri dana učitelji će iz prve ruke imati priliku vidjeti kakvi će biti rezultati projekta, u samoj nastavi, odnosu s učenicima, njihovoj pažnji i posvećenosti i odnosu prema radu na nastavi.

Matešić je pozdravila ovu inicijativu i obavijestila sve profesore, a sada je, dodaje, na njima da odluče hoće li je prihvatiti ili ne.

- Djeca su danas preopterećena, na nastavi moraju biti koncentrirana, kada dođu kući pisati zadaću, potom učiti. U 30 dana vidjet ćemo kako će ići kada ne budu imali zadaću, imat ćemo povratne informacije, je li to dobro ili ne. Naravno, svi profesori neće na to pristati, niti moraju, ali ima ih koji će to učiniti, rekla je Matešić.

Projekt se temelji na istraživanjima koja su pokazala kako ne postoji statistički značajna povezanost školskog uspjeha s količinom zadaće kod djece u osnovnoškolskoj dobi. S druge strane navodi se kako mozak koji je preopterećen prestane usvajati nove informacije, a ukoliko mu omogućimo da bude zaigraniji bolje usvaja nova znanja. A upravo to i trebaju biti djeca, zaigrana, trebaju proživjeti djetinjstvo, ali ne uz cjelodnevna učenja, što u školi, što kod kuće.

U učenju, ističu znanstvenici, velik utjecaj ima igra i što su djeca rasterećenija i zaigranija brže će usvojiti nove pojmove.

Putem ove grupe svi profesori koji će sudjelovati u projektu mogu međusobno razmjenjivati iskustva, davati savjete, a na kraju i ispuniti anketu kako bi se prikupila sva iskustva u cilju unaprjeđenja nastave i obrazovanja.

S eksperimentalnim projektom međutim, nije se složila Maja Grbić, učiteljica 2. razreda Osnovne škole Krune Krstića. Ideja je, pojašnjava, dobra, ali se ne može primijeniti u našem obrazovnom sustavu.

- U Finskoj u razredu imate 10 učenika, ja ih imam 27. U Finskoj djeca u školi ostaju do 17 sati, naša, ona koja ne idu u produženi boravak, ostaju do 12 sati. U Finskoj nakon nastave ostaju u školi, glume, igraju se, ponavljaju naučeno gradivo, obrazložila je Grbić.