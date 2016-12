Lovci u Poljica Brigu nabasali na Francuza, mislili da je Sirijac pa zvali policiju

Joso Štulina bio je u lovu u nedjelju ujutro, u polju ispod mjesta Poljica Brig, gdje i živi. Lovi u grupi s još dvojicom prijatelja, a u tom trenutku bili su razdvojeni te je Štulina šetao poljem sa svojim psima.

- Vidio sam da se jedan od pasa mota po gustišu, tamo gdje su najgušće smreke, pa sam otišao vidjeti što se događa, počinje priču bivši ninski gradonačelnik.

- Tamo sam ugledao čovjeka u crvenoj jaketi kako sjedi na podu i pokušava zapaliti vatru. Nisam znao o kome se radi, iz daljine sam ga pozdravio viknuvši 'dobro jutro!', a kad sam se približio shvatio sam da čovjeka ne poznajem. On mi ništa nije odgovarao, a i prepao se kad je vidio pse i mene sa puškom u rukama, što je i razumljivo, kaže Štulina.

Uslijedio je pokušaj uspostavljanja komunikacije između dva čovjeka.

- Moj engleski je slab, ali uspio sam ga pitati tko je i odakle dolazi. Pitao sam ga je li iz Sirije ili Palestine, a on je govorio 'no, no' i da je iz Francuske. Imao je sa sobom veliku lepinju kruha i jeo kisele krastavce iz staklenke.

U tom trenu Štulini su se pridružila dvojica kolega lovaca, i odlučili su se nazvati policiju kako bi čovjeku pomogli. Sva trojica taj dan su mobitele ostavila kući pa su pričekali i uskoro vidjeli još jednog lovca koji im je dao svoj mobitel.

Iz zadarske policije kazali su nam kako su na poziv mještana na teren izašli oko 8 sati ujutro.

- U polju između mjesta Poljica Brig i Poljica zatekli smo čovjeka, 20- godišnjeg stranog državljanina, koji je s našim službenicima otišao u postaju. Kazao nam je kako je putnik, kako ide okolo pješice, kako je prije Hrvatske bio u Mađarskoj. Čovjek ima francusku putovnicu, a mi smo utvrdili da u njegovim djelima nije bilo prekršaja te je on svoj put nastavio dalje, kazali su nam u PU zadarskoj.