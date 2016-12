Na "popisu" HNS-ovih kadrova u HEP-u i dva imena iz Zadra

Foto: Vedran SITNICA

Još se nije stišala bura oko afere zapošljavanja u Hrvatskoj elektroprivredi nakon što je direktor HEP Toplinarstva Ivica Martinek od direktora Pogona navodno tražio da zaposli nećaka predsjednika uprave HEP-a Perice Jukića. Zbog tih optužbi Martinek je podnio ostavku, no, Mostov saborski zastupnik Maro Kristić pročitao je u Saboru imena više ljudi koje je, navodno, prije dolaska ove Vlade HNS zaposlio u HEP-u po kriteriju stranačke pripadnosti. Među njima su pročitana i dva imena iz Zadarske županije - Vesne Sabolić i Mijata Nimca, za čije su slučajeve zapošljavanja novinari nakon sjednice upitali predsjednika HNS-a, Ivana Vrdoljaka. Međutim, Vrdoljak je odbacio sve optužbe napomenuvši kako je "Vesna Sabolić članica Reformista", valjda zaboravljajući da to nije oduvijek bilo tako.

Vrdoljak je vjerojatno htio sa sebe skinuti odgovornost za zapošljavanje HNS-ovaca u HEP-u, međutim, dobro mu je poznato da je Vesna Sabolić prilikom zapošljavanja u zadarskoj Elektri 2012. godine bila čak predsjednica županijske organizacije HNS-a. Njeno zapošljavanje u Elektri tada je izazvalo veliku pažnju javnosti, a već tada pojavile su se sumnje u "uhljebljivanje HNS-ovaca", tada koalicijskog partnera vladajućeg SDP-a.

Vesna Sabolić i danas poriče da je bila riječ o bilo kakvom uhljebljivanju, napominjući kako je "barem zadarskoj javnosti poznato zbog čega je otišla sa dužnosti u Županiji". Čitanje njenog imena za govornicom Sabora smatra neodgovornim, a prije svega narušavanjem njenih ljudskih prava.

- Zbog situacije koja mi je u Županiji postala nepodnošljiva potražila sam posao u drugoj tvrtki i javila se na prvi objavljeni natječaj. Bio je to onaj u zadarskoj Elektri, ali javila sam se i na još nekoliko natječaja samo da što prije odem iz Županije jer je iz dana u dan postajalo sve gore. To što je moja stranka tada bila na vlasti potpuno je nevažno jer nisam imenovana ni u kakva upravna vijeća, nadzorne odbore i slično, a valjda kao građanin ove države imam pravo na posao. Stoga mi danas smeta kada moje ime čitaju pod 'uhljebi' jer su uhljebi oni za koje se izmišljaju radna mjesta, a ja to nisam - napominje Sabolić.

Mijat Nimac o čitanju njegova imena u sklopu afere zapošljavanja u HEP-u nije detaljnije htio govoriti, poručujući kako onaj tko ga je prozivao "i ne zaslužuje odgovor".

- Taj čovjek koji je pročitao moje ime za saborskom govornicom za mene ne znači ništa i ne želim mu ni pridavati neki značaj. Neka mu Bog oprosti na tome što mi je učinio - kaže Nimac.