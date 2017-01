HSP AS od MODES-a traži: Platite fritule i pogače!

Foto: Zvonko KUCELIN

Lokalni HSP Ante Starčevića medijima je posalo nesvakidašnje priopćenje kojim javnost izvješćuju kako im je bivše rukovodstvo stranke ostavilo račune za pogače i fritule podijeljene za Uskrs i Božić. U priopćenju kojega nitko nije potpisao jer se autor krije iza naziva stranke, navode kako su vijest o ovim računima "zaprimili s gorčinom".

"Oni su di jesu"

Donosimo dio priopćenja.

"Pozivamo ih da budu moralni i da izvrše svoja dugovanja za akcije po kojima ostaju prepoznatljivi. Svoje zadnje trzajeve su mogli iskoristiti da ucjenama po kojima ostaju zapamčeni, učine nešto dobro za grad, oni su zahtjevali smjenu svih svojih kolega koji su ostali vjerni stranci. Na kraju HSP AS Zadar je snažniji nego ikada, a oni jesu di jesu, i dalje im želimo sreču u daljnom radu - navodi se u priopćenju.

Njegov autor još poručuje kako je "zadarski HSP AS stabilniji nego ikada, nažalost ne radi nasljedstva bivših stranačkih kolega koji su nam ostavili samo žute kartone kojima su ucjenjivali koalicijskoga partnera, nego radi neprestanog rada i discipline novog vodstva". O tome kako u MODES-u komentiraju optužbu o neplaćenim računima za fritule i pogače razgovarali smo sa njihovim predsjednikom Rudolfom Dvorskim.

- Nakon preuzimanja stranke od bivšeg rukovodstva godinama smo radili za stranku i pridonosili joj, i to s oko 200.000 kuna godišnje od vijećničkih mandata, po čemu smo bili organizacija koja je najviše pridonosila nacionalnoj stranci. Od dana otkako smo osvojili vijećničke mandate s kojima se financirala stranka, pa do dana otkako smo se razišli s njima, svi su se računi plaćali isključivo preko središnjice stranke, kao i svake godine. Jedino što smo kao organizacija tada dobivali natrag bila su sredstva za najam prostora i akcije za darivanje građana. Sve je, dakle, do dana našeg razilaženja i odlaska iz stranke bilo plaćeno - kaže Dvorski očito aludirajući na činjenicu da HSP Ante Starčevića danas dobiva vijećničke naknade na osnovu minulog rada bivšeg rukovodstva.

Naknade

Naime, riječ je o čak pet MODES-ovih vijećnika u Županijskoj skupštini za koje starčevićanci i danas dobivaju naknade u visini od čak 75.000 kuna godišnje jer je zakonom propisano da nakon odlaska članova koji su vijećnici u Gradu ili Županiji sredstva dobiva njihova bivša stranka.

Osim sredstava iz Županije, tu su i naknade za općinske i gradske vijećnike, što sve skupa HSP AS-u osigurava jednu lijepu godišnju svotu iako nemaju niti jednog vijećnika u Županijskoj skupštini ni u Gradskom vijeću.

Ostanu li pri svojoj odluci o okupljanju stranaka u pravaški kišobran, zadarski će starčevićanci morati najprije obustaviti ovaj rat priopćenjima jer on nalikuje plaču ucviljene tinejdžerice koju je ostavio momak i ona mu se sada osvećuje.