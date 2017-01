Na sportskom platnu pamtimo olimpijsku medalju zlatnu

Foto: Marin GOSPIĆ

Dogodine treba razmisliti o velikoj dvorani. Jer kada je mala doista premala, onda se po inerciji seli u veći prostor. Riječ je o dvoranama Hrvatskog narodnog kazališta gdje je jučer održano 23. proglašenje najboljih sportaša i sportskih djelatnika Zadarske županije u organizaciji Zadarskog lista. Smjestili smo se u malu dvoranu HNK, no s obzirom da je bilo mnogo onih koji su ostali bez sjedala, odgovornima na znanje, da se možda treba posegnuti i za većim prostorom. Izabrali smo najbolje sportaše u jedinstvenoj kategoriji te Nadu godine, što je priznanje koje je upravo Zadarski list uveo u praksu prije više od dva desetljeća, zatim najboljega Zadranina u svijetu. Novosti u ovom postupku su i nagrada za najboljega trenera godine te dvije novoutemeljene nagrade. Jedna od njih zove se Nagrada Mile Filipi, a druga Nagrada Leonardo Bailo. Konačno, uveli smo i nagradu za sportski najdogađaj godine. Zna se da sportaši često nisu od previše riječi jer su okrenuti terenskom radu, zato su o izboru, ali i sportu uopće, govorili neki drugi. Prvi među njima bio je Neven Klarin, dugogodišnji direktor Zadarskog lista.

- Zadarski sportaši učinili su nas ponosnima i drago mi je da smo njihove dosege u Zadarskom listu, makar u malom dijelu, uspjeli verificirati - naglasio je Klarin.

Voditeljica Gabrijela Meštrović Maštruko potom je za mikrofon pozvala Šenola Selimovića, glavnog urednika Zadarskog lista.

- S obzirom na našu ne samo medijsku, nego i društvenu odgovornost, uz sportske rezultate naglasak stavljamo i na društvenu dimenziju sporta. Na taj način želimo podsjetiti na naše sugrađane koji nisu obasjani svjetlima reflektora, a svojim su radom dali veliki doprinos sportu. Zato smo i utemeljili dvije nove nagrade na čemu zahvaljujemo obiteljima Filipi i Bailo koji su nam dopustili korištenje imena njihovih predaka - naglasio je Selimović.

Pisanje povijesti

Za Božidara Kalmetu, zadarskog gradonačelnika, svaka dodjela nagrada najboljim sportašima je "pisanje povijesti". Kalmeta je podsjetio da je iz gradskog proračuna za sport u 2017. planirano izdvajanje od 21 milijun kuna, što je nazvao "izdašnim sredstvima".

- U tom iznosu uključeno je sufinanciranje 80 sportskih udruga, 14 sportskih udruga osoba s invaliditetom i 26 sportskih udruga rekreativnog sadržaja. Na amaterski sport tako odlazi 16 milijuna kuna, a na Košarkaški klub Zadar 3,5 milijuna kuna te na Nogometni klub Zadar 700 tisuća kuna. Svakako, ulaganje u sport nema cijene jer sport ozdravljuje pojedinca, a to znači i društvo. Osim toga, nema sporta bez novaca i tko to ne shvaća, taj o sportu malo zna. Zbog gospodarske krize teret financiranja sporta pao je na Grad, no izlaskom iz krize očekujem da će i gospodarstvenici u tome dati svoj doprinos - istaknuo je Kalmeta i zaključio:

- Za deset do 15 dana počet će potpuna obnova atletske staze i svih sportskih borilišta na Višnjiku. Riječ je o velikom projektu koji uključuje i novu rasvjetu za šetače i sportaše. Bit će to značajan doprinos sportskoj rekreaciji građana i aktivnih sportaša, a za svih njih korištenje tog prostora i dalje će biti besplatno.

S nama je jučer bio i Stipe Zrilić, zadarski župan. Osim samih sportaša, Zrilić ističe i važnost trenera kao "ruke koja vodi svakog sportaša".

- Vaši dosezi su i uspjesi nas kao lokalne zajednice, ali i naše države. Sada ste na tronu na kojem neće biti lako ostati, jer dolaze neki drugi, no to je uvijek tako.

Bernard Paleka, urednik sporta u Zadarskom listu, dodatno je pojasnio uvođenje novih nagrada.

- Nakon 1945. godine uslijedila su teška, oskudna vremena, koja mnogi pamtimo i kao gladna, i u tom razdoblju postojali su oni koji su cijelog sebe uložili u podizanje i razvoj zadarskog sporta. Među njima su se istaknuli profesori Mile Filipi i Leonardo Bailo. Mi, koji smo imali sreće s njima kontaktirati, nikada nećemo zaboraviti kako su oni živjeli, što su radili i što su napravili. Kad je riječ o trenerima, znamo da bez njih nema ni dobrih rezultata. Riječ je o vrlo zahtjevnom i odgovornom poslu. Stoga smo odlučili na ovaj način istaknuti važnost trenerskoga zvanja - rezimirao je Paleka.

Nagrađeni

Red klasične glazbe, red govora, red pljeska i, eto nas do proglašenja najboljih. Nadom godine proglašen je Ivan Vrbnjak, član Vaterpolskog kluba Zadar 1952, a priznanje mu je uručio potpisnik ovih redaka. Nagradu Mile Filipi Milanu Zekanoviću uručio je Neven Filipi, sin pok. Milana. Nagrada Leonardo Bailo otišla je u ruke Luciji Mijolović, članici Plivačkog kluba Zadar te Jurici Milinu iz Plivačkog kluba osoba s invaliditetom Sv. Nikola. Prvim dobitnicima ovog priznanja pokale su uručili Nensi i Ivo Bailo, kći i sin pok. Leonarda. Stipe Modrić, otac Luke Modrića, i ove je godine stigao po vrijedno priznanje Zadrani u svijetu koje je njegov sin zaslužio sjajnim izvedbama u dresu Real Madrida i hrvatske nogometne reprezentacije. Bernard Paleka, urednik sporta u Zadarskom listu, predao je nagradu Modriću senioru. Najboljim sportskim događajem prošle godine u Zadru proglašeno je domaćinstvo polufinala Davis Cupa između Hrvatske i Francuske odigrano u dvorani Krešimira Ćosića. Denisu Karloviću, direktoru Športskog centra Višnjik, plaketu je predao Šenol Selimović, glavni urednik Zadarskog lista. Neven Klarin, direktor Zadarskog lista, čestitao je Edi Fanteli za priznanje trenera godine, a najboljim sportašima Šimi Fanteli i Igoru Mareniću iz Jedriličarskog kluba Sv. Krševana zajedničkim snagama velike pokale predali su Božidar Kalmeta i Stipe Zrilić, gradonačelnik i župan. Kada su Fantela i Marenić stigli na binu mnogi su spontano ustali i dugo pljeskali. Ne bez razloga, jer je je upravo ovaj dvojac donio prvo olimpijsko zlato u Zadar nakon 36 godina. Za kraj zajedničko fotografiranje i riječ zahvale Milana Zekanovića u ime nagrađenih...

Okupljene u jučerašnju svečanost skladbom Laura Lee (Foster) uvela je Marta Zrilić, učenica Glazbene škole Blagoje Bersa uz glasovirsku pratnju profesorice Tomislave Lojić. Tijekom programa izvedene su još dvije točke. Drugu (The Beatles: Yesterday) je na gitari odsvirala Eva Šarlija. Treću (Stamitz, koncert za klarinet, 3. stavak) uz glasovirsku pratnju prof. Lojić. Učenice su za nastup pripremili profesori Željko Andrić i Ivan Vihar.

STIPE MODRIĆ: ZA LUKU JE OVA NAGRADA NEŠTO POSEBNO Luka Modrić prošle i početkom ove godine nakupio se podosta najviših nagrada i priznanja. U izboru Zadarskog lista je rekorder sa sedam uzastopnih naslova najboljega Zadranina u svijetu. - S Lukom se čujem gotovo svaki dan. Svaka mu je nagrada koju dobije draga. Ali, nagrada Zadarskoga lista koju dobije u svom gradu, za njega je nešto posebno. Zahvaljujem u Lukino ime i ponosan sam što sam u njegovo ime primio nagradu na ovoj lijepoj svečanosti - kaže Lukin otac Stipe. (Č. F.)