Zadrani masovno kupuju kuće za odmor u Gračacu

Da postoji kuća s riješenim vlasničkim pitanjem u Gračacu, nju bi kupio Zadranin ili Šibenčanin. Mi jednostavno nemamo toliko nekretnina u ponudi kolika je potražnja za njima, kazuje Ivan Bižanović iz agencije Lika Nekretnine koja u posljednje dvije godine bilježi izuzetan porast u prometu na tom području.

- Zadrani, ne da bi ljetovali u Lici, oni bi u potpunosti zamijenili taj vrući ljetni zrak s onim u Gračacu. Jako je velika potražnja za taj dio, no nemamo trenutno što ponuditi. Evo i sad imamo 20 nekretnina koje su u pravnom postupku rješavanja vlasništva. Sve što je riješeno, prodano je Zadranima. Ovo što je ostalo, neuredno je vlasništvo i nije moguće još prodati, kazuje Bižanović, pojašnjavajući kako oni koji 'previše borave na moru tijekom ljetnih mjeseci, naposlijetku završe u Lici'.

Vikend spas

- Imamo ljude koji su u većim gradovima prodali velike stanove, kupili manje, a ostatak novca odvojili za boravak u Lici. Ima onih koji kupe nešto svoje, a ima i onih koji su dugogodišnji iznajmljivači kod istih ljudi. Kupuju ili parcele na kojima grade svoje ili već sagrađene kućice. Oni jednostavno ne žele više biti u gradovima na velikim vrućinama i bježe u Liku. Odlaze u Gospić, Otočac ili Široku Kulu, pojašnjava Bižanović.

No, osim Dalmatinaca u turizmu, kojima je puna kapa ljetnih gužva i vrućina, u Liku bježe i dobrostojeći poslovnjaci. Bankari, stomatolozi, kirurzi... svi oni koji su pod stresom i koji trebaju ta tri dana odmora. Svi oni u Lici traže vikend spas.

- Postoji trend da se imućniji građani iz Zagreba, Zadra, Splita i Rijeke interesiraju upravo za Liku. Poslovni ljudi dolaze u prirodu, isključuju mobitel na tri dana i kreće opuštanje i njihov vid odmora, uz ćevape i alkohol. To su vikendaši.

Lika ih privlači svojim mirom, pogotovo ona područja koja su izolirana, van ceste, bliže šumi ili rijeci, jezeru ili potoku, kazuje Bižanović.

- No, takvih lokacija je malo i već su prodane. Mi smo na tržištu 13, 14 godina i takve nekretnine su rasprodane već prije pet godina. A u Lici se traži i jeftino i skupo. Jeftine kuće za obnovu, kojih više uglavnom nema jer su one s urednom dokumentacijom prodane, te one skuplje kuće za odmor s bazenima kojih još nema sagrađenih. Imali smo jednu u ponudi koja je usprkos dobroj dobivenoj cijeni naposlijetku povučena iz prodaje jer je vlasnik zaključio da mu je isplativija za u osobne svrhe, za sebe i svoje poslovne partnere.

A što se tiče same Like, interes za nju, usprkos zimskim radostima na snijegu, budi se na proljeće.

- Preko zime Lika je polumrtva. Nešto se događa, ali jako slabo. Tržište se otvara tek oko uskršnjih praznika pa na dalje. Interes postoji, bilježimo upite iz cijelog svijeta. No, cijene nisu pretjerano skakale. One su vrtoglavo rasle do 2009. godine, nakon čega se dogodio veliki pad, sve do 2014. godine kada se primijetio oporavak. Nakon toga tržište se počelo buditi i 2016. godina je ponovno krenula s prodajom, a ona se nastavlja i u 2017. godini u kojoj također očekujemo pozitivan trend jer je potražnja velika. Sve do 2014. godine potražnja je bila mala i tada su prodavali samo oni koji su bili prisiljeni, a kupovali oni koji su imali novce i htjeli su zaraditi, prepričava Bižanović, koji upite dobiva i od stranaca, no oni su vezani uglavnom za apartmane prvi red do mora u Karlobagu, Senju i okolici.

Ne pita se za cijenu

- No ni toga nema u ponudi, sve je prodano, pa kada se i pojavi, ljudi ne pitaju za cijenu. Nedavno smo imali jednu takvu nekretninu i čim smo je objavili, stiglo je 20 ponuda. Na neviđeno, bez slike, ljudi su bili spremni uplatiti kaparu, prepričava.

A što se tiče samih ličkih visoravni, one sve više postaju interes Hrvata za vrijeme ljetnih mjeseci.

- Puno više je mogućnosti za sport. Šetnja, biciklizam, kajaci, planinarenje... sve je to ljeti. Zimi ako nije snijeg, u Lici je samo hladan zrak i to je to. Ljeto je vrijeme za Liku, pojašnjava Bižanović, dodajući kako to vide i sami Ličani koji se sve više orjentiraju prema turizmu.