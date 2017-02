"Lovac" Mirko Miočić od jeseni opet u "Potjeri"?

Foto: ZL

Drago mi je da me nisu zaboravili i da od svoje ekipe - kolega "lovaca", urednika i Tarika Filipovića cijelo vrijeme imam bezrezevrnu i iskrenu podršku. I ja gledam kviz redovito i vidim kako me često spominju i pozdravljaju i to mi je jako drago. Puno mi znači jer s vremenom, snimajući emisiju, postali smo više od kolega. Postali smo prijatelji - rekao je Mirko Miočić jedan od najpoznatijih i "najdugovječnijih" hrvatskih kvizaša i legendarni lovac iz HRT-ovog kviza "Potjera".

Kao što je javnosti poznato, on se zbog zdravstvenih razloga morao povući iz emisije, a u ulozi lovca zamjenio ga je Krešimir Sučević Međeral. No, u posljednje se vrijeme sve više spominje povratak Mirka Miočića i to već od ove jeseni.

Mirko Miočić zadovoljan svojom zamjenom u Potjeri

- Zdravlje je u svakom slučaju na prvom mjestu. Ako sve bude teklo prema planu, doista bih se mogao ekipi opet pridružiti najesen, ali bolje da pustimo da vrijeme učini svoje jer sve će ovisiti o uspješnosti rehabilitacije - oprezno je dodao Miočić.

Njemu je naime, kao posljedica dijabetesa, amputirana desna potkoljenica, pa se sada, kako je rekao, mora priviknuti i na kretanje uz pomoć proteze. Što se pak, tiče njegove zamjene - Krešimira Sučevića Međerala, Miočić je rekao kako je Krešo sjajan igrač, prepun znanja i pravo osvježenje u emisiji.

Cijelo vrijeme od kada se morao podvrći operativnom zahvatu, odnosno od kada nije u emisiji, vrijeme krati - "ostajući u formi", a to zapravo znači redovito, svakodnevno praćenje portala, čitanje novina, proučavanje drugih i to mahom inozemnih kvizova engleskog govornog područja i općenito puno, puno gledanja televizije.

- I inače sam uvijek volio gledati dobre dokumentarce. Sada sve više koristim i YouTube, gdje se mogu pogledati vrlo zanimljivi, ali kratki i upečatljivi dokumentarci različitih tematika. Posebno me uvijek zanimala sfera fizike, kvantne fizike, svemira - otkriva Miočić. Na pitanje na koji način zapravo uspije zapamtiti to more svakodnevnih podataka, vijesti i informacija iz kojih i sastavljači pitanja za kvizove "crpe" ideje, Miočić odgovara kako jest u pitanju dobro pamćenje, ali što je još važnije - iskustvo...

- Dakle, kvizovima se bavim već gotovo 40 godina i upravo to iskustvo me naučilo koja bi vijest, informacija, podatak jednom mogla poslužiti kao - pitanje. Odmah to prepoznam i na neki način obratim malo više pozornosti. Tu se često radi i o nekim stvarima koje me inače, u životu ne bi zanimale. Zapravo me uopće ne zanimaju jer ponekad graniče sa "žutilom", trivijalnošću, bizarnošću, ali spremim to negdje u neku "ladicu" u mojoj glavi, jer znam da će jednom, nekada zatrebati. I do sada nisam pogriješio - objašnjava Miočić, navodeći živi primjer jučerašnje "vijesti dana" o tome tko je sve dobio prestižnu glazbenu nagradu Grammy i kako je na dodjeli poznata Beyonce pokazala svoj trudnički trbuščić.

Kvizovi - baza i oaza zdravog natjecanja

Na kraju je rekao kako mu je jako drago da su kvizovi i dalje vrlo popularna televizijska forma koju ljudi rado gledaju, te da je i Potjera još uvijek jako gledana.

- Mislim da je kviz općenito, baza i oaza zdravog, korisnog i kvalitetnog natjecanja. Ljudi se natječu u znanju i to je nešto što je najkvalitetnije i najvrijednije, a gledatelji se mogu zabaviti i pri tom i sami provjeriti svoje znanje i naučiti uvijek nešto novo - zaključio je najpoznatiji hrvatski kvizaš, naše "gore list" Mirko Miočić, kojeg ćemo, vjerujemo, već ove jeseni opet gledati u Potjeri, zajedno sa simpatičnom Moranom Zibar, "otkačenim" Krešimirom Sučevićem Međeralom te sjajnim i duhovitim Deanom Kotigom.