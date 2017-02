Zadarski pisci obilježili "Predvalentinovo"

Foto: Vedran SITNICA

Izbjegavajući blagdan zaljubljenih zadarski pisci okupili su se dan prije Valentinova u Gradskoj knjižnici Zadar, prigodno čitajući priče i pjesme 'kojima promišljaju bljutavo romantično i brutalno otvoreno u kontekstu neromantičnih tema izvan i okolo ljubavi'.

- Poželjeli smo se malo poigrati s pojmom Valentinova, koji zadnjih godina dobiva razne kontacije. Od praznika koji se naglo pojavio u našoj kulturi, do tako reć' spoznaje da je to amerikanizirana vrlo komercijalna verzija u kojoj se stalno kupuju neki pokloni.... pa do spoznaje da sada iz tog istog razloga nitko ne voli Valentinovo, kazao je Želimir Periš, dodajući da su se tako i u Zapisu odlučili poigrati s tim danom, te smjestiti večer malo prije Valentinova, nazvavši je 'Predvalentinovo'.

- I tu smo se odlučili poigrati s temama koje nisu nužno samo ljubavne. Jer romantična ljubav je osmišljena u devetnaestom stoljeću i nekako se do sad već jako izbrusila u nešto drugo. I onda kada danas čitaš jednu običnu ljubavnu pjesmu, gdje pjesnik gine za svoju djevojku, kao Petrarca... E pa danas se više tako ne piše jer se tako ni ne osjeća. Priča o ljubavi se promijenila, kao i sve druge stvari, pojasnio je Periš.

A u srijedu navečer o ljubavi i neljubavi čitali su Robert Nezirović, Andreja Malta, Mario Padelin, Marin Dolfić, Jasminka Vejmelka, Denisa Čirjak, te posebni gosti: Markica Perić, Andriana Čobanov, Ivan Čeperković i Marija Zekanović.