Aramis Naglić pokrenuo Zadrane prema ostanku u ligi

Prvo je bila Goodyear liga pa od 2006. NLB liga, da bi naposlijetku 2011. regionalnom natjecanju promijenilo ime u ABA ligu. A kroz posljednih 16 godina, KK Zadar samo jednom nije sudjelovao u natjecanju s najjačim klubovima regije. I to u sezoni 2011./12., nakon što je ispao iz lige u sezoni 2010./11. Prije toga Zadar je igrao važnu ulogu u tom natjecanju, a svakako je najvažnija sezona 2003./04. kada su Zadrani osvojili i titulu regionalne lige. Jedinu. Nakon povratka u regionalno društvo u sezoni 2012./13. KK Zadar više nije igrao pretjerano ozbiljnu ulogu. Više je bilo mučenja nego ugodnih sezona, a u sezoni 2013./14. kao i u ovoj sezoni, košarkaši Zadra u zadnjoj utakmici lige tražili su ostanak u ligi. I u oba slučaja je na drugoj strani stajala Olimpija i oba puta Zadrani su uspjeli stići do pobjede.

Tri, četiri trenera

A ova sezona je bila još jedna koja se ne može nazvati niti uspješnom, niti dobrom pa niti solidnom. Već u samoj pripremi sezone se griješilo u mnogim segmentima i Zadar je radi toga stigao u gotovo bezizlaznu situaciju. Promijenila su se tri trenera (četiri ako računamo i dvije utakmice Franka Sterle), mijenjali su se igrači, dovodili novi usred sezone, a tek dolaskom Aramisa Naglića na kormilo momčadi, stvorilo se nešto konkretno i košarkaši Zadra došli su do daha i u konačnici izborili ostanak u ABA ligi.

Sam izbor Ante Matulovića bio je za mnoge upitan. Matulović je jedna od velikih klupskih legendi, igrač koji je pisao povijest Zadra, ali Matulović je i trener koji nije imao znatnog iskustva u "ozbiljnoj" seniorskoj košarci, pogotovo ne na mjestu glavnog trenera. Ideja o Matuloviću i momčadi u kojoj će priliku dobivati zadarski igrači, vrlo brzo je "pala u vodu". Ivan Vraneš, Toni Jelenković, Marko Jurica, Mario Špaleta i Domagoj Vrkić nisu dobivali ozbiljniju priliku, a realno još nisu niti bili spremni za nju. Vraneš je na zahtjeve moderne košarke mogao odgovoriti energetski pa i obrambeno, ali napadački nije. Jurica je imao nekoliko dobrih napadačkih rola, ali obrana nije ni blizu korektne, dok Jelenković i Vrkić (koji je i izabrao odlazak na posudbu) još nisu niti blizu onoga što se najavljivao. Tako se nakon početne ideje o igri sa Zadranima koji bi dobivali mnogo minuta, opet krenulo u kupovinu igrača sa strane. Matulović je imao i nekoliko velikih pehova.

Prije svega nemogućnost registracije Maja Kovačevića i i Igora Marića, a nakon toga i ozljeda Lovre Bašića pa je trener Zadra ostao na "milost i nemilost" baš tih mladih igrača za koje je govorio da su spremni igrati na visokoj razini. Nisu bili. Na kraju je morao igrati sa pet-šest igrača i naravno da je igranje dvije lige s toliko malim brojem igrača na koje računaš, ostavilo traga. Imao je Matulović nekoliko dobrih pobjeda. Više-manje nije niti imao neki preveliki kiks u ABA ligi, ali presudili su mu povijesni porazi poput onog protiv Cedevite u gostima te jako loše igre u A-1 ligi, gdje je trener Zadra gubio utakmice protiv znatno lošijih sastava.

Zabok pa Plantak

Nakon što je izgubio od Zaboka i nakon što je momčad počela tonuti, Matulovića je zamijenio Neven Plantak, nakon što je Franko Sterle odradio dvije utakmice na kormilu Zadra. Tako je Plantak napokon dobio priliku u Zadru. I to je krenulo dobro. Plantak je u svojoj premijeri slavio protiv Karpoš Sokola, tijesno izgubio u Ljubljani protiv Olimpije i tada se činila igra Zadra dobra. U međuvremenu je registriran Kovačević, a stigli su i Yannick Franke i Aleksandar Georgiev i navijači su vjerovali da će se u drugom dijelu sezone ipak Zadar ličiti na nešto. Niti ovaj put nije išlo. Iako je bilo miljama vidljivo da momčad Zadra taktički izgleda mnogo bolje, Plantaku je veliki problem predstavljao intenzitet. Iz nekog razloga momčad je redovito padala kako je utakmica odmicala.

Zadar je tako redom, gubio u gostima protiv FMP-a pa kod kuće protiv Budućnosti pa teško nastradao u Beogradu kod Crvene zvezde pa opet teško nastradao u gostima kod MZT-a pa nastradao i u gostima kod Mega Leksa, a nakon što je na svom terenu stigao poraz od Krke, postalo je jasno da je i Plantak bivši.

To se potvrdilo dan kasnije i čelni ljudi Zadra opet su krenuli u "lov na trenera", mjesto koje u tim trenucima i nije bilo previše traženo. Rajko Vidaković je bio opcija i nakon što je Matulović smjenjen, ali tada je izbor pao na Plantaka. Ovaj put je ponovno bio u igri, ali u dogovoru sa sportskim direktorom Brankom Skročem, ostao je na mjestu trenera juniora, a na mjesto trenera prve momčadi postavljen je Aramis Naglić. Zapravo Naglić je prihvatio tu poziciju. Mnogi su je i odbili. I to je ispalo dobro i za omladinski pogon (juniori su izborili Final four), a i za prvu momčad. Naglić je ispred sebe dobio šest utakmica u ABA ligi da pokuša izboriti ostanak. Bilo mu je dovoljno.

U gostima kod Igokee izgubio je na tragičan način, da bi vrlo važnu utakmicu protiv Mornara Zadar vrlo lako dobio. Imala je Naglićeva momčad šut za pobjedu protiv Partizana u Beogradu, što bi vjerojatno već tada omogućilo ostanak u ABA ligi, ali s istekom vremena Kovačević je promašio. Ipak, Kovačević je riješio drugu, također supervrijednu utakmicu i sa zvukom sirene srušio Cibonu u Zadru. Prvu meč loptu za ostanak imao je Zadar u gostima kod Karpoš Sokola, ali u neizvjesnoj završnici je poražen. Ipak, kada je to bilo najpotrebnije, Zadrani su bili hrabri, karekterni te su uspjeli slaviti protiv Olimpije u spomenutoj utakmici.

Naglićev rad

Naglićev rad je postao vidljiv jako brzo. Zadrani su opet igrali s visokim intenzitetom, a s novim igračima roster je, u odnosu na veći dio sezone, itekako pun. Kemija u momčadi se čini jako dobro, a taktički Naglić nije napravio gotovo niti jednu pogrešku. Pronašao je prave uloge igračima i točno se zna na koji način igra Zadra funkcionira. Do kraja sezone Zadrani moraju odraditi još regularni dio A-1 lige i doigravanje. Ima tu još dosta utakmica i treba vidjeti dokle će Naglić moći "popeti" Zadar na ljestvici. Teško je u ovom trenutku očekivati da Zadar dohvati jednu od prve tri pozicije koje u teoriji nose ABA ligu, ali nije nerealno očekivati da će Zadar dobiti pozivnicu. S druge strane, košarkaši Zadra su tek sada došli do daha, ne čine se potrošeni, a znatno smanjenje broja utakmica bi im moglo dati novi zalet. Možda se čak u ovom trenutku lov na titulu prvaka Hrvatske i ne čini toliko nerealnim.