Kužina Ardene Stošić u Arbanasima

Foto: Marin GOSPIĆ

Kužina je naslov izložbe zadarske slikarice Ardene Stošić, otvorene sinoć u Gradskoj knjižnici Zadar u Arbanasima. Ardena Stošić se sa svojom Kužinom "prošetala" od caffe Galerije Đina u Gradu do svoje nove, arbanaške postaje. Izložbu je otvorio zadarski novinar Siniša Klarica, koji je je rekao kako je Kužina mjesto u kojem se para i mirisi onoga što se kuha u loncu miješaju s umjetničkim nadahnućem Ardene Stošić.

- Dodamo li tome kokoši, kao pretežiti ornament njenih slika ili minijature glinenog inventara, jasno je da ćemo se vrlo brzo naći u jednoj sasvim drugačijoj kužini od one, koje nam kroz komplicirane recepte, nude razni precijenjeni kuhari. Ardenine slike su rubovi davnina, reljefi i plastike svega onog što bi kužina trebala imati, a većinom nema. Iz tog kreativnog džumbusa, na kraju ne ispadne samo pijat dobrog zalogaja, nego i umjetnički otisak za sva vremena, rekao je Klarica.

Zadarski novinar rekao je da su slike Ardene Stošić servirane platforme koje nas potiču na razmišljanje o poziciji žene, majke, ali i umjetnice u kuhinji. Ardena dokazuje, kazao je Klarica, da to nije vječna pokora, ulančena šetnja između dvije teće. Prije bi se reklo da je to graciozan hod između dviju radosti, kuhanja i slikanja.

- Slikarica ne lamentira za nekim prošlim vremenima, koja se ionako nikad neće vratiti. Njezina izložba nije ni feministički bojni poklič i poziv na javno paranje kuhinjskih pregača. To je prije svega pogled na likovni prostor oko sebe, esencija iz onog što je pragmatično u ono što je artističko. Ardena to radi najjačim ženskim alatom, nježnošću koja na ovim slikama ni jednog trenutka ne prelazi u infatilnost. Sve to, ovim drugim prikazom Kužine, postaje ozbiljno jer je izvučeno iz najdubljih dijelova slikaričine duše. Tako će i njeni pijati, žlice, krumpiri i čaše, koje osim što se jedu, piju i slikaju, ispričati još jednom priču Ardeninoj kužini, tamo negdje kod pošte na Relji, rekao je na kraju Klarica.