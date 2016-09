Talijane GPS u automobilu odveo ravno do apartmana

Foto: Branka MIJOLOVIĆ

Crni mercedes talijanskih registracijskih oznaka zalutao je u samo središte grada i dospio na - Kalelargu. Talijanski bračni par, kako se kasnije pokazalo, slijedio je GPS uređaj, no brojni prolaznici to nisu znali pa su ih zasuli pogrdnim riječima i negodovali. U jednom trenutku, kad su se Talijani već probili do pola Kalelarge, prišao im je i jedan policajac, no nije se mogao s njima sporazumjeti. Stvar je izvukao Robert Kovačević, predsjednik zadarskog Ceha ugostitelja i turizma.

- Slučajno sam tuda prolazio i vidio da se ljudi okreću i negoduju zbog automobila koji se zaustavio u pješačkoj zoni, nasred Kalelarge. Vozač je u tom trenutku bio pokraj automobila i držao papir u rukama. Shvatio je da je na krivom putu, ali mu nitko nije znao pomoći. Zapravo, tražio je apartman tu u blizini, a GPS uređaj ga je naveo u pješačku zonu. Ništa strašno, dogodi se, kaže Kovačević, dodajući da se takvo što možda ne bi ni dogodilo da je riješen problem s dostavom u centar grada kamionima. Jedan takav je, naime, netom prije talijanskih turista, pošao istim putem, pa oni na prvi mah nisu ni posumnjali da se nalaze u pješačkoj zoni.

Prije nekoliko godina turisti su slijedeći GPS uređaje često završavali ispred crkve svete Stošije, a u dva navrata su se, slijepo slijedeći tehniku, automobilima čak i spustili niz stube, pa im je za povratak bila potrebna vučna služba. Da se takvo što ne bi i nadalje događalo, komunalni redari postavili su ispred stuba kamene čunjiće. Nekoliko incidenata s GPS-om dogodilo se ovog ljeta i na predjelu Relje. Tamo je uređaj vozače koji su se spuštali iz smjera bolnice navodio u jednosmjernu ulicu, ispred HAK-a, prema Autobusnom kolodvoru, no srećom, to osim za njihove branike koje su »očešali« o visoke rubnike, nije imalo drugih posljedica.