Rezultat u minusu, ambicije ostaju u plusu

Foto: Marin GOSPIĆ

Vaterpolisti Zadra 1952 već su u prvom nastupu u Triglav A-2 regionalnoj ligi mogli osjetiti kolika je razlika između ovog ranga i Prve B lige u kojoj su bili od 2009. godine. Bolji od igrača s Višnjika preksinoć je bio POŠK koji je pobijedio 23:8. Završnih minus 15 ne izgleda lijepo, no zadovoljstvo plasmanom u viši rang nije nestalo.

- Konačan rezultat grubo zvuči, ali s obzirom na okolnosti i nakon takvog poraza možemo biti relativno zadovoljni. Nastupili smo bez Ivana Banovca, Igora Šarića i Ivana Vrbljaka, tri vrlo važna igrača. Kad se zna da ostatak rostera popunjavaju mahom mladi igrači, od kojih su mnogi i maloljetni, utakmica s POŠK-om dobiva drugo svjetlo - smatra Goran Jovančević, trener Zadra za kojeg je dojam nakon premijere u Splitu nešto što će se brzo zaboraviti.

- Osim što smo bili oslabljeni igrali smo i s protivnikom koji je jako dobro posložen i kandidat je za plasman u A-1 ligu. Do pred kraj druge četvrtine nekako smo se držali, ali kako je utakmica išla kraju do izražaja je došao širi izbor kvalitetnijih igrača kod domaćina. To im je donijelo i fizičku prevagu koja je u vaterpolu vrlo važna. S druge strane, nemamo potrebe tražiti alibi jer sigurno da su neke stvari u našoj igri mogle biti bolje.

Svaki prvi nastup može se smatrati i povijesnim. Tako je gostovanje u Splitu bilo puno više od obične utakmice.

- Momčad je bila malo impresionirana činjenicom da je pred nama prva utakmica u regionalnoj ligi, a to je doseg o kojem su mnoge generacije prije ove mogle samo sanjati. Zadar danas ima zatvoreni bazen i domaće igrače koji će u ovoj ligi moći značajno napredovati. Jedan poraz, ma koliko on rezultatski bio težak, ne može izbrisati sve ono dobro što godinama radimo.

Na Višnjiku su očekivali da će sezona početi krajem listopada pa im je utakmica protiv POŠK-a praktično bila prva nakon završetka prošle sezone.

- Kasnimo s pripremama tako da nismo odradili sve što smo planirali. Stoga moramo prionuti treniranju i radu s igračima zbog kojih smo se i odlučili za nastup u ovoj ligi. Očekujem stoga da ćemo u utakmicama koje dolaze znatno podignuti kvalitetu naše igre.

Prva prilika za realizaciju ovih Jovančevićevih planova bit će dvoboj 2. kola u kojem će Zadar na Višnjiku ugostiti Medveščak. Predviđeni termin utakmica je 22. listopada.

- To je protivnik s kojim možemo odigrati ravnopravnu utakmicu. Igrat ćemo u svom bazenu, a domaće utakmice su uvijek nešto drugo u odnosu na gostujuće, posebno ako imate ovako mlade igrače. Bit će to veliki događaj za zadarski vaterpolo i nadam se da će doći puno gledatelja kojima ćemo se sigurno predstaviti u znatno boljem izdanju u odnosu na POŠK. Imamo pred sobom više od tjedan dana i ako ih iskoristimo najbolje što možemo nadam se da ćemo nakon Medveščaka upisati i prve bodove.