Vladović dirigirao zadarskim orkestrom

Foto: Vedran SITNICA

U najboljoj atmosferi protiv slabijeg protivnika otkako je dvorane Krešimira Ćosića, košarkaši Zadra sinoć su u vrlo borbenoj utakmici pobijedili Šibenik rezultatom 80:76. "Uprava odlazi" zagrmio je na početku nikad brojniji Tornado, koji je tijekom svih 40 minuta bio fantastična podrška svojoj momčadi. Raspjevane su bile sve tribine, Zadar u takvom ambijentu jednostavno nije mogao izgubiti. Maestralnu utakmicu odigrao je kapetan Jakov Vladović, koji je drugi put u tri dana odigrao svih 40 minuta i predvodio svoju momčad s 18 poena i četiri asistencije, uz važan obrambeni doprinos. Na njegovim krilima igrali su i svi ostali, njih šestorica, koliko je Ante Matulović rotirao u ovom susretu, uz tri minute "sedmog" Marka Jurice. Svih šest bili su dvocifreni i jedino na takav način, maksimalno borbenom i kolektivnom igrom u oba smjera bilo je moguće slomiti otpor vrlo neugodnog Šibenika. Iako je Zadar u nekoliko navrata imao osjetniju prednost (najviše +11 u 34. minuti), gosti su sve do kraja bili u igri, ponajviše zahvaljujuće deset ubačenih trica, te Ivi Ivanovu, koji je sakupio 18 poena i 15 skokova. No, to nije bilo dovoljno za pobjedu na Višnjiku.

Tvrdo od početka

Na uobičajenu početnu postavu Zadra Vladović, Brzoja, Mazalin, Barać i Marinković, gosti su odgovorili petorkom Petani, Badžim, Siriščević, Ivanov i Halilović, pri čemu je zadarski dvojac u šibenskim redovima dočekan posebnim "koncertom" zvižduka. Od početka se vidjelo da će to biti tvrda utakmica, iako je za prvu četvrtinu pao popriličan broj koševa - 38, po 19 sa svake strane. Uglavnom su to bili ubačaji ispod koša ili s linije slobodnih bacanja, uz dvije gostujuće trice Badžima i Siriščevića. Kod većine domaćih igrača očigledna je bila nervoza, ali zato je ključnu ulogu svojim iskustvom odigrao Jakov Vladović. Upravo je on ubacio prvu zadarsku tricu na početku druge dionice, a odmah se nadovezao Barać za 25:21 pa je Vladimir Anzulović pozvao time-out. Svega 71 sekundu kasnije za istim je posegnuo i Ante Matulović, jer su Ivanov (koš-faul) i Halilović preokrenuli na 25:26. Bilo je to razdoblje bolje igre Šibenčana, koje je okrunio Bašić tricom za 26:31 u 16. minuti. Poveselili su se gosti kao da su već dobili utakmicu, ali daleko je bio kraj. Zadar je gotovo tri minute "živio" na samo jednom poenu, da bi se u pravom trenutku razigrao Kristijan Krajina. S njegovih osam uzastopnih poena domaći su došli do 34:31 i opet natjerali Anzulovića na time-out. Njegova momčad više nije imala nikakav odgovor na agresivnu i pokretnu zadarsku obranu pa je tako sve do kraja prvog poluvremena ostala bez koša. Na drugoj strani je Lovro Mazalin, koji se u par navrata ranije nije odlučio na otvoreni šut, napokon šutnuo i pogodio tricu, da bi Brzoja u kontri zabio svoj prvi koš iz igre. Serijom 13-0 Zadar je tako u svlačionicu otišao s vodstvom +8, 39:31.

Prelamali više puta

Odmor je, međutim, izgleda više godio Šibeniku, koji je preko Ivanova, Siriščevića, Badžima i Halilovića u svega tri minute nastavka uhvatio priključak, 40:40. I onda opet stao, četiri minute ostao bez koša pa su Marinković (4) i Brzoja vratili Zadru +6, 46:40. Sirščević je zabio tricu, ali to je bilo sve od gostiju za ovu četvrtinu. Vladović je pogodio sa sedam metara, nadovezao se Barać pa Krajina (bacanje) i domaći su vratili dotad najvećih +8, 52:44, uoči posljednjih deset minuta igre. Barać je nastavio s odličnom igrom u četvrtoj četvrtini i povukao svoje do +11, 60:49 u 34. minuti, ali Šibenčani nisu ni pomišljali na predaju. Bašić i Ivanov zabili su dvice, Badžim i Siriščević trice i pet minuta prije kraja vratili su se na samo -3, 62:59. Ključne napadačke poteze u tom razdoblju povukli su Vladović (trica), Brzoja (koš-faul) i Marinković sjajnim okretom u reketu za 70:62. Gosti su, međutim, i dalje živjeli na tricama prvo Badžima, zatim Siriščevića pa Bašića, koji je zabio za 70:68 minutu i pol prije kraja. Mogli su imati i napad za izjednačenje ili vodstvo, ali se Krajina dokopao jedne lopte pod protivničkim košem, nakon promašaja Vladovića i izborio namjeran prekršaj Halilovića. Zabio je oba bacanja za 72:68 pa promašio pod košem, no ponovno je majstorski reagirao kapetan Vladović. Osvojio je loptu, vratio posjed Zadru, a Mazalin je sa osam sigurno izvedenih slobodnih bacanja u završnici potvrdio pobjedu.

ZADAR - ŠIBENIK 80:76 (19:19, 20:12, 13:13, 28:32) ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 3500. Suci: Srđan Dožai, Tomislav Vovk i Krunoslav Peić. ZADAR: Vladović 18 (7-8), Jelenković, Krajina 14 (6-8), Jurica, Špaleta, Brzoja 10 (2-3), Marinković 10, Tomas, Barać 13 (2-2), Vrkić, Mazalin 15 (10-10). Trener: Ante Matulović. ŠIBENIK: Radovčić, Šarić, Badžim 17, Bašić 9 (1-2), Blaće, Pandurić, Turkyilmaz, Paić, Ivanov 18 (4-4), Petani 3 (3-6), Siriščević 18 (1-1), Halilović 11 (1-3). Trener: Vladimir Anzulović. Šut za dva: Zadar 19-49, 38%; Šibenik 18-38, 47%. Šut za tri: Zadar 5-17, 29% (Vladović 3, Barać, Mazalin); Šibenik 10-25% (Siriščević 5, Badžim 3, Bašić 2). Slobodna bacanja: Zadar 27-31, 87%; Šibenik 10-18, 55%. Skokovi: Zadar 38 (25+13); Šibenik 39 (30+9). Osobne pogreške: Zadar 20; Šibenik 26.