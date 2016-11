Petnaest polaznika moći će naučiti tristo znakova

Jednoručnu i dvoručnu abecedu s tristo znakova hrvatskog znakovnog jezika 15 polaznika imat će prilike naučiti u sklopu škole koja će se u Zadru održati od 21. do 23. studenog. Školu organizira Udruga osoba oštećena sluha s ciljem rušenja komunikacijskih barijera. Škola je otvorena za sve zainteresirane, a posebno je preporučljiva onim osobama koje u svakodnevnom poslu dolaze u kontakt s gluhim osobama, pojašnjava Miki Savić, tajnik Udruge osoba oštećena sluha Zadar.

Program će se održavati od 17 do 19 sati, a radi boljeg svladavanja znakovnog jezika broj polaznika ograničen je na petnaest.

Znakovni jezik, kao i svaki drugi jezik, ima svoje zakonitosti i pravila, a njegovo učenje je u redoviti hrvatski sustav obrazovanja uvedeno tek prije nekoliko godina na Defektološkom fakultetu. Do tada se učilo u specijaliziranim obrazovnim ustanovama poput Centra za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" gdje se obrazuju i profesionalno osposobljavaju djeca oštećena sluha i s poremećajima govorno-jezične komunikacije.

Samo učenje znakovnog jezika, napominje Savić, zahtjevno je i dugotrajno i za potpuno svladavanje tog jezika trebalo bi ga sustavno učiti barem tri do četiri godine. Njegovo učenje jednako je učenju bilo kojeg stranog jezika jer znakovni jezik, kao i svaki drugi jezik, ima svoje zakonitosti i pravila, što uključuje i vlastitu gramatiku, i njegovo učenje nije ni brzo ni jednostavno, kaže Savić.

S obzirom na to da ne postoji univerzalni znakovni jezik, već se on razlikuje ovisno od države do države, danas je među približno 130 priznatih znakovnih jezika i hrvatski znakovni jezik. On je u Hrvatskoj odlukom Hrvatskog sabora priznat kao službeni jezik, dodao je tajnik ove zadarske udruge.

Svi zainteresirani za trodnevnu školu znakovnog jezika mogu se osobno javiti u Udrugu na adresi Ruđera Boškovića 6., ili pak pozivom na telefon 023 213 442, te kontaktom na email: udruga.osoba.ostecenog.sluha@zd.t-com.hr .