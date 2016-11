Zadranka Marija Pletikosa nova državna tajnica za demografiju?

Ako Pletikosa bude potvrđena, a kako neslužbeno doznajemo to će se i dogoditi, Zadar bi za sad imao dvoje državnih tajnika, nju i Tomislava Ćurka na mjestu državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

Jedna od najiščekivanijih točaka dnevnog reda s prošle sjednice Vlade - imenovanje državnih tajnika u ministarstvima, odgođena je za sljedeću sjednicu koja bi se trebala održati ovoga četvrtka.

Tada bi, kako smo već najavljivali prema informacijama iz središnjice HDZ-a, na mjesto državnog tajnika za zaštitu okoliša i energetike trebao biti imenovan Zadranin Tomislav Ćurko, bivši direktor gradske tvrtke Čistoća. Za razliku od Ćurka koji je direktan izbor stranačkog vrha, neslužbeno doznajemo kako bi ovoga tjedna još jedna kandidatkinja trebala biti imenovana na dužnost državne tajnice i to s liste kandidata županijskog HDZ-a.

Riječ je o Mariji Pletikosa, koja trenutno obnaša dužnost ravnateljice Doma za odrasle osobe Sv. Frane, a trebala bi biti imenovana za državnu tajnicu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Poznata HDZ-ova gradska vijećnica na ovu je dužnost predložena zbog dugogodišenjeg iskustva na području socijalne politike, budući da je prije dužnosti ravnateljice Doma radila kao voditeljica Odjela za brak i obitelj u zadarskom Centru za socijalnu skrb, a tijekom Domovinskog rata bila je tajnica Ureda za prognanike Zadarske županije.

Iako o ovom imenovanju nitko u lokalnom HDZ-u nije htio razgovarati, neslužbeno nam je ipak potvrđeno kako je Pletikosa izabrana za resor socijale. U stranci kažu da je njen izbor, zbog bogatog iskustva na tom području, već potvrdio i predsjednik stranke Andrej Plenković.

Bude li doista imenovana za državnu tajnicu na idućoj sjednici Vlade, značilo bi to da će Zadar imati dvoje državnih tajnika. No, to ne mora biti konačna brojka - spekulira se o imenovanjima još nekih Zadrana na mjesta državnih tajnika, ali i ona u javnim poduzećima.