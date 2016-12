Neka i šesta bude fešta

Foto: Vedran SITNICA

Sedmu pobjedu u sezoni košarkašice Zadra tražit će večeras (20.30 sati) na Višnjiku protiv Broda na Savi. Riječ je o zaostaloj utakmici 9. kola na koju gošće stižu s nulom u rubrici pobjede.

- Posložimo li se kako treba i svaka djevojka odradi svoj dio posla realno je očekivati pobjedu. Međutim, i do sada se pokazalo da se nama nikad ne zna. Oprez je nužan, bez obzira na ulogu favorita koja nam se nameće s obzirom na to da imamo šest, a Brod nijednu pobjedu. Uostalom, imale smo dva dana za pripremu utakmice, a s obzirom na to koliko detaljno radimo na igri za svakog sljedećeg protivnika to je sigurno hendikep - kaže Glorija Sikirić, zadarska organizatorica igre koju je Marija Mazija, trenerica, posebno pohvalila nakon domaće pobjede u 10. kolu kod kuće protiv Plamen Požege. Sikirić zadnjih desetak dana ima problema s prstom desne, šuterske ruke. Protiv Požege je stisnula zube i ponovno "nabila" već ranjeni prst.

- Željela sam pomoći ekipi jer sam osjećala da mogu igrati. Bandažirali smo prst i stavila sam se na raspolaganje trenerici.

Sikirić je s 23 godine nakon Lare Nikpalj najiskusnija igračica u ekipi u kojoj djevojke košarku igraju "na lijepe oči", poput kakvih volonterki kojima nagrada može biti samo pljesak publike i zadovoljstvo bavljenja sportom. S druge strane, svakodnevni treninzi su obvezni praktično kao kod profesionalaca.

- Bez obzira na sve financijske poteškoće koje prate rad kluba nisam željela prestati igrati košarku. U Zadru sam već osam sezona u A-1 ligi, bila sam u Novom Zagrebu i Pleteru i bilo bi mi teško tako brzo zapustiti košarku. Igram iz ljubavi i čistog zadovoljstva i dok je tako bit ću u ekipi.