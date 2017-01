U Zadru najmanji postotak maloljetničkih trudoća u Hrvatskoj

U 2015. godini imali smo 18 majki tinejdžerica, dok ih je godinu ranije bilo čak 29, a u 2013. godini 39. To znači da se broj rodilja koje su u jednoj godini postale majke u razdoblju od dvije godine - prepolovio

Prije nekoliko dana Državni zavod za statistiku objavio je podatke za 2015. godinu. U 2015. godini u našoj su se županiji vjenčala 24 muškarca i osam žena starijih od 60 godina, te četiri momka i 11 djevojaka mlađih od 19 godina. U istoj godini imali smo 18 majki tinejdžerica do 19 godina starosti, dok ih je godinu ranije bilo čak 29, a u 2013. godini 39. To znači da se broj rodilja koje su u jednoj godini postale majke u razdoblju od dvije godine - prepolovio. Prema ovim podacima Zadar ima najmanji postotak tinejdžerskih trudnoća u cijeloj Hrvatskoj u odnosu na ukupni broj poroda, odnosno 1,15 posto.

- Jako sam iznenađena i sretna ovom informacijom, baš ste me obradovali, kazala nam je seksualna terapeutkinja u edukaciji, prof. Silvana Čeko Jurišić. Zamolili smo je za analizu, odnosno mišljenje najnovijih podataka koji svakako pokazuju napredak.

- S obzirom na odnos društva prema seksualnom obrazovanju i njegovo sustavno zanemarivanje mogli bismo zaključiti da su mladi jednostavno pametniji i da su im informacije sve dostupnije te da bolje paze na sebe i svoje zdravlje, kaže Čeko Jurišić i dodaje kako su statistike često zbunjujuće i nije im u potpunosti za vjerovati, ali u ovom slučaju pokazuju zanimljiv i neosporiv pomak.

- Ne volim generalizirati i moj posao me naučio da sve ovisi od osobe do osobe i da je netko zreo sa 10, a netko nezreo sa 50 godina, ali kad je u pitanju trudnoća, jasno je da je bolje da se ona dogodi kad je za to najbolje vrijeme, a pubertet to nije, kaže Čeko Jurišić.

Prosječna dob u Hrvatskoj u kojoj mladi stupaju u spolne odnose kod dječaka je 16 godina, a kod djevojčica 17, a više od 25 posto dječaka i 10 posto djevojčica izjavilo je da su imali spolne odnose prije 15. godine.

Iako su rane dvadesete dobro vrijeme za trudnoću, to se ne odnosi na tinejdžerske godine. Prema podacima udruge roditelja 'Korak po korak', maloljetničke trudnoće rizičnije su od ostalih jer srednjoškolska dob nije optimalna za rađanje, a važan je faktor i socioekonomska nezrelost. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, kod maloljetnih majki velika je stopa smrtnosti pri porođaju.