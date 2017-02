Zadar u zaletu, opet se sanja trofej!

Foto: PIXSELL

Danas u Šibeniku počinje završnica Kupa Krešimira Ćosića, ovaj put u potpuno novom formatu. Naime, čak osam momčadi će sudjelovati na završnici, a realno čak njih šest sanja trofej. Iako je raspored poprilično "zgusnut" tijekom cijele sezone, pogotovo za ABA ligaše, činjenica je da će nekoliko dana najbolje što hrvatska košarka ima ukrstiti koplja i nadamo se da će se završni turnir odigrati u maksimalno sportskom ambijentu.

- S obzirom da ide u novom obliku sigurno da i mene izrazito zanima kako će sve biti i na koji će se način odvijati. S druge strane, imam zaista pozitivna očekivanja i smatram da kao što je A-1 liga u određenom trenutku ispunila pozitivna očekivanja, isto to očekujem i od Kupa. Važno je da uživamo u košarkaškim utakmicama, da u svakoj utakmici koja će se odigrati na Baldekinu bude prisutna ona prava atmosfera - istaknuo je za "hks-cbf.hr" Josip Vranković, v.d. glavnog tajnika HKS-a, dodavši.

- Smatram da smo na ovaj način dali veći značaj Kupu Krešimira Ćosića, baš kao što on to i zaslužuje. Sam događaj se proširio, time i zauzima više medijskog prostora, više TV prijenos Kao Savez, Kupu smo htjeli dati jedan novi, snažniji oblik, a samim time i opravdati reputaciju imena koji Kup nosi i kojeg smo mi, ja osobno u prošlosti osvajao .

Što se tiče favorita, naravno da se prije svega ističe Cedevita koja ima najjači roster. Cibona i Zadar su u sličnoj situaciji, s tim da su u ovom trenutku Zadrani u dobrom zaletu. Šibenik i Jolly JBS su zajednički domaćini, no jasno je da će Šibenik imati fanatičnu podršku s tribina, ali isto tako je šibenski problem što u prvoj utakmici čekaju Cibonu. Split, koji ima fantastičnu sezonu, svoju priliku ipak čeka iz prikrajka, ali ta momčad je mnogo puta ove sezone dokazala da je opasna za svakoga. Ipak, problem Splita je znatno kraća klupa nego kod Cedevite i Zadra, a to je na ovakvom turniru uvijek problem. Zagreb, a pogotovo Kvarner, ne spadaju u krug momčadi koje mogu otići do kraja.

Kvarner - Cedevita

Ništa osim uvjerljive pobjede Cedevite u ovom dvoboju se ne može dogoditi. Uspjeli su Riječani izboriti završni turnir, a to im polazi za rukom već nekoliko sezona. No, sa znatnim smanjenjem proračuna, Kvarner je izgubio kvalitetu i u ovom trenutku je posljednje plasirana momčad A-1 lige. Cedevita je glavni favorit za titulu, momčad koja je vrh ABA lige i danas protiv riječkog sastava ne bi smjela imati problema. No, ljepota sporta je u nepredvidljivosti.

Jolly JBS - Zagreb

Zagreb je također u procesu pomlađivanja, a Danijel Jusup voli igrati s momčadima koje nisu favoriti. Nedavno su "mravi" u Zadru dokazali da mogu biti neugodni, s Jusupom znaju igrati presing i čvrstu obranu, a Marinković na četvorci je uvijek neugodan u oba smjera. Božić je ponajbolji igrač A-1 lige, a Batur može biti opasan kada uđe u seriju. Veliki problem im predstavlja loš izbor igrača na petici.

Jolly ove sezone ima glavu i rep i solidan roster, igra jako dobro i u ovom trenutku vodi u A-1 ligi sa samo dva poraza. Nedavno su igrali protiv Zagreba i slavili s glatkih 96:79 i teško se može očekivati drukčiji rasplet danas. Ipak, za razliku od Cedevite i Kvarnera, ovaj par je ipak "bliži" kvalitetom i šibenski sastav mora odigrati dobru utakmicu ukoliko misli ući u polufinale.

Split - Zadar

Zadar je veliki favorit. Nema sumnje. Dok nisu stigli Kovačević, Franke i Georgiev i dok Ramljak nije smio igrati u hrvatskim natjecanjima, možda bi se moglo reći da je omjer 50:50. Ovako je mnogo više za Zadar, koji je kompletniji, bolji na svim pozicijama i u dobrom naletu. Prije nekoliko dana Zadar je slavio u Splitu, a sutra će imati i veću podršku svojih navijača (kojih je i u Splitu bilo mnogo). Doduše pitanje je kojoj momčadi će se prikloniti šibenski navijači, odnosno koju momčad će malo manje (ne) voliti. Ipak, Aramis Naglić i njegovi igrači moraju biti oprezni, jer "žuti" su majstori za skidanje favorita. Realno, roster Splita nije Bog zna kako jak, ali to je odličan spoj iskustva i mladosti u kojemu svatko zna svoju ulogu. Kemija definitivno postoji, a takve momčadi su uvijek neugodne.

Šibenik - Cibona

Igrački gledano, favorit je Cibona. Ipak, razlika nije prevelika. Cibona je odlaskom Ante Žižića izgubila mnogo. Žorić je klasa, ali Žižić u ovom trenutku spada među najbolje europske centre. Šakić je klasa za sebe, a Reynolds može biti neugodan. Ostatak ekipe su solidni igrači, ali ne "ekstra klase". Ivanov i Halilović u reketu čine najjači dio Šibenika. neloša su šuterska ekipa, jer Petani, Siriščević i Badžim mogu pogoditi mnogo toga. Ali najjača prednost Šibenika će biti puna dvorana i užarena atmosfera. A Šibenčani vole igrati u takvom okruženju. Mogao bi ovo biti zanimljiv dvoboj.