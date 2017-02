Zadarska nadbiskupija ne zna koliko će poreza morati platiti

Foto: Dino STANIN/PIXSELL

Nakon što je župnicima stigla obavijest da prijave prihode i žurno ih pošalju Nadbiskupskom duhovnom stolu, u Crkvi je zavladala mala konfuzija. Naime, svim župama koje ubiru prihod od komercijalnih djelatnosti tj. onih koje su u opisu pastoralnog djelovanja, država je razrezala porez. Crkva se tako tretira kao vjerska zajednica - udruga, a promjenama zakona, sve udruge su u obvezi su fiskalizacije za naplate u gotovini.

Država je još krajem 2014. godine donijela zakon po kojemu se sve udruge koje se bave nekom gospodarskom djelatnošću, poput sportskih klubova ili vjerskih zajednica moraju prijaviti u registar obveznika poreza na dobit i početi plaćati porez na dio prihoda koji ostvaruju u neprofitnim poslovima, primjerice najmu prostora, prodaji pića, organizaciji seminara i slično. Vlada je Crkvi i u drugama izašla u susret, omogućivši joj paušalno plaćanje poreza na dobit. Ovisno o prihodu, godišnji paušalni porez ne premašuje 4.140 kuna, a pravo da tako izravnaju račune s državom dobivaju samo one udruge koje su lani iz gospodarske aktivnosti uprihodile do 230 tisuća kuna. No u Crkvi su ostali „zatečeni". Zatečeni su ostali i u Zadarskoj nadbiskupiji, u kojoj u ovom trenutku nisu u mogućnosti odgovoriti na pitanja: Koliki je iznos poreza na dobit koji će Zadarska nadbiskupija uplatiti u državnu riznicu i za koje je sve djelatnosti Zadarska nadbiskupija, u obvezi plaćanja poreza na dobit. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup Želimir Puljić nije jučer bio spreman komentirati i pitanje jeli uvođenje poreza na dobit Katoličkoj Crkvi u suprotnosti s Vatikanskim sporazumom koji uređuje odnose Katoličke Crkve i Republike Hrvatske.

- Nadbiskupija nije mogućnosti komentirati jer su još uvijek u tijeku dogovori i razmatranje kako uskladiti pravni sustav Crkve i države u sektoru oporezivanja. Nadbiskupija još uvijek čeka konačnu uputu na koji način će se oporezivanje riješiti. Nadbiskupija će dogovoreno i prihvaćeno rješenje od strane obiju komisija poštovati. Pozivamo se na Priopćenje Tiskovnog ureda HBK-a sa sastanka Biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za odnose s državom i Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade RH od 8. veljače, kako traju razgovori nadležnih crkvenih i državnih komisija vezanih i uz tu tematiku. Središnja točka tog sastanka bilo je stanje provedbe Ugovora te definiranje predmeta po sektorima koje Komisija treba rješavati, usklađujući pravni sustav Crkve i države i u sektoru oporezivanja, kaže se u priopćenju Zadarske nadbiskupije.

signali koje je odaslao predsjednik HBK i zadarski nadbiskup, kažu da Crkva nije protiv plaćanja poreza, ali da se treba točno definirati na što se taj porez odnosi. No činjenica je da su Crkvi te "definicije" bile poznate još zadnjeg dana prošle godine kad ih im je u detalje objasnio ravnatelj Porezne uprave Zdravkom Zrinušićem. Navodno je 70-tak crkvenih ekonoma ostalo u čudu što je Crkva uopće uključena u porezni sustav.