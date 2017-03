Drago Krpina prijavio policiji rođaka Milorada Pupovca

Najprije sam pomislio kako ta osoba nije stvarna, ali pokazalo se da jest da je komentar napisao pod pravim imenom i prezimenom Gojko Pupovac te da živi u Biogradu. Navrla su mi sjećanja iz 1991. kada su mi minama raznijeli obiteljsku kuću, govori Drago Krpina

Foto: PIXSELL

Drago Krpina, zamjenik predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ-a i nekadašnji bliski suradnik prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, u nedavnom intervju u Novom listu, objavljenom 12. veljače, među ostalim, kritizirao je politiku koju u Hrvatskoj predstavlja Milorad Pupovac, rekavši kako je provodio miloševićevsku propagandu u Hrvatskoj i među pripadnicima srpske nacionalne manjine.

"Samim Srbima u Hrvatskoj i danas radi veliku štetu jer onemogućava ili barem otežava njihovu normalnu integraciju i uporno ih gura u nekakav "geto". Svih proteklih 25 godina najveća nepravda u Hrvatskoj radi se prema hrvatskim građanima srpske nacionalnosti koji su odbili sudjelovati u ratu protiv Hrvatske, a osobito prema onima koji su i osobno sudjelovali u njezinoj obrani", izjavio je u spomenutom intervjuu Krpina.

Ova izjava bila je dovoljna da na internetu izazove lavinu komentara i reakcija od kojih se jedan pokazao uznemirujućim za Krpinu. Među prvim komentatorima Krpinine izjave bio je Gojko Pupovac iz Biograda, i to pravim imenom i prezimenom, ne pod pseudonimom.

"Drago Krpina, poznajemo te od Biograda do Benkovca! Počeo si opet lajati! Ohrabrio si se zakonima HDZ-a! Tvoja stvar! Znaj da imaš nekoga, tko brine o tebi!", stoji u komentaru Pupovca na ovaj članak.

Krpina međutim nije mogao ostati suzdržan na ovaj komentar za kojeg je smatrao da mu je upućena izravna prijetnja. Zbog toga je prijetnju prijavio policiji. Da je to učinjeno, potvrdili su nam u PU zadarskoj.

- Nakon obavijesnih razgovora nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, a slučaj je dalje proslijeđen Državnom odvjetništvu, rekao je Elis Žodan iz PU zadarske.

Glavni akter priče, Drago Krpina, detaljnije obrazložio cijelu priču.

- Na internetskom izdanju intervjua pojavio se komentar Gojka Pupovca, prvi u nizu, u kojem je napisao nešto poput "Postoji netko tko će se pobrinuti za mene". Shvatio sam to kao fizičku prijetnju upućenu na moj račun. Poučen osobnim iskustvom od ranije kada sam bio meta terorističkog čina, budući da su mi u travnju 1991. godine u Biogradu na moru minirali i raznijeli obiteljsku kuću, u kojoj srećom tada nikoga nije bilo, pročitavši ovaj komentar oživjela su moja neugodna sjećanja na taj događaj. Smatrao sam se dužnim prijaviti ovu prijetnju policiji, što sam i učinio i podnio kaznenu prijavu protiv Gojka Pupovca. Nadam se kako će institucije odraditi svoj posao u skladu sa zakonom i propisima, kazao je Krpina.

Za komentar smo zatražili i Gojka Pupovca, koji pojašnjava kako Krpinu osobno ne poznaje te kako je na temelju pročitanog intervjua komentirao njegove izjave o Miloradu Pupovcu.

- Pupovac je moj rođak, a neke izjave koje je Drago Krpina rekao o njemu smatram kako nisu primjerene i točne i to me zasmetalo. Nisam imao namjeru prijetiti Krpini niti smatram da sam to učinio komentarom. Istina je da sam bio na razgovoru u policiji i sve je u redu, u telefonskom razgovoru nam je kazao Pupovac.