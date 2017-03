Drugi broj odličan, treći će biti još i bolji

Foto: Marin GOSPIĆ

U Velikoj dvorani Odjela za povijest jučer je predstavljen drugi svezak časopisa Miscellanea hadriatica et mediterranea. Pozdravnu riječ održao je prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, a o časopisu su govorili izv. prof. dr. sc. Ante Bralić, pročelnik Odjela za povijest i prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, glavna urednica časopisa.

Drugi svezak časopisa predstavili su prof. dr. sc. Pavuša Vežić s Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru i izv. prof. dr. sc. Milorad Pavić s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.

Sedam priloga i rasprava predstavio je dr. Vežić, dok je dr. Pavić govorio o tri prikaza koja nam donosi drugi svezak časopisa Odjela za povijest.

Dr. Anamarija Kurilić zahvalila je prof. Faričiću i Uredu za izdavačku djelatnost, istaknuvši kako je od važnosti svaka pomoć, financijska i savjetodavna. Glavna urednica je zahvalila i svim autorima, bez kojih, kazala je, ne bi ni bilo novog sveska.

- Ostvaren je cilj, a to je da časopis ne bude usko povijesni, već povijesni u širem smislu. Dakle, da se odnosi na šire periode i razne aspekte ljudskog života. No da nema recenzenata, ovi radovi ne bi bili ovakvi kakvi jesu. Hvala i prevoditeljici, jako je težak posao prevođenja stručne građe. Hvala i pročelniku, jer bi bez potpore odjela išlo jako teško. Treći broj će, daj Bože, biti još i bolji. Nastojimo da barem jedan rad bude iz inozemstva, a to je pokazatelj da su nas prepoznali i da ih zanima sudjelovanje u časopisu. U prvom broju je to bila kolegica iz Italije, a u ovome kolega iz Zuricha. Prilično sam ponosna na sve to skupa, kazala je dr. sc. Anamarija Kurilić.

U uvodniku časopisa ona i pročelnik Bralić ističu kako, u skladu s koncepcijom časopisa, otvorenom prema znanstvenim temama iz raznih povijesnih znanosti vezanih uz jadransko-mediteranski krug, i u ovom broj nalazimo radove, koji se osim klasičnim povijesnim sadržajim,a bave i interdisciplinarnim temama, poput dva rada vezana uz povijesno- umjetnička pitanja i jednog rada najvećim dijelom posvećenom konzervatorsko-restauratorskim radovima jedne kočije. Dio radova je, napominju, i u ovom broju posvećen prerano preminulom nastavniku Odjela za povijest, doc. dr. sc. Franji Smiljaniću.