Kalmeta: Nema masovnog iseljavanja iz Zadra i Zadarske županije

Foto: Marin GOSPIĆ

Zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta jučerašnji je kolegij otvorio podacima o broju stanovnika u gradu Zadru i Zadarskoj županiji kojima je demantirao navode zadarskog SDP-a o masovnom iseljavanju mladih Zadrana.

- Po podacima zadarske policije prebivalište je u 2014. godini imalo 83.668 građana, 2015. ih je bilo 83.603, prošle godine 82.769, a na današnji dan ih je evidentirano 82.632. To pokazuje da je u promatranom razdoblju zabilježeno 1.036 prijavljenih prebivališta manje, ali to je posljedica novog Zakona o prebivalištu koji je stupio na snagu 2014. godine, rekao je Kalmeta ističući kako se radi mahom o građanima s tzv. dvojnim prebivalištem, koji su, osim u Hrvatskoj, istovremeno imali prijavljeno prebivalište i u BiH ili Srbiji, iako desetljećima nisu boravili u Hrvatskoj.

- To je prava istina o navodnom masovnom iseljavanju iz Zadra i Zadarske županije! Ali kampanja je, pa svatko lupa što misli da mu je u interesu, a politikanti se služe neistinama. Njima je u interesu da mladi odlaze iz Hrvatske, a pogotovo onima za čije je Vlade iz Hrvatske otišlo više od 100.000 građana, zaključio je Kalmeta i potom najavio dnevni red s 13 točaka.

Kako se Kalmeti, ali i njegovu zamjeniku Zvonimiru Vrančiću bliži kraj mandata, Vrančić je ovu priliku iskoristio kako bi izrazio zadovoljstvo što će se do konca ove godine okončati tri važna projekta u koja je uloženo puno truda i rada, a koji su uz to, naglasio je, jako važni za grad.

- Uskoro započinje izgradnja raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina. Radovi će biti okončani do kraja ove godine što mi je jako drago. Procijenjena vrijednost tih radova je 5.750.000 kuna, ishođena je građevinska dozvola, a prije toga izrađena je projektna dokumentacija i sve ostalo što je bilo potrebno. Puno smo na tome radili, kao i na projektu obnove rive u Petrčanima. Tamo su radovi već započeli. Uz to, spomenuo bih i spomenik braniteljima, on je u izradi i za otprilike mjesec i pol dana bit će postavljen uz prigodnu svečanost, istaknuo je Vrančić.

Projekt izgradnje raskrižja detaljnije je predstavio pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap ističući kako će u sklopu tog raskrižja biti uređeno oko 700 metara nove prometnice s kompletnom infrastrukturom. Kasap je najavio i skoro raspisivanje natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta Novog gradskog groblja u Crnom.

- Tvrtka "hpnj+" iz Zagreba izradila je idejni projekt za koji smo ishodili lokacijsku dozvolu pa ćemo od Gradskog vijeća zatražiti suglasnost za daljnju realizaciju - izradu glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole. Radi se o projektu vrijednom oko 1,5 milijuna kuna bez PDV-a, a izradili smo i dokumentaciju za pristupni put, kazao je Kasap te dodao da će se pred Gradskim vijećem u petak naći i prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna DPU-a za uređenje zone stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće".

- Tamo je Grad Zadar do danas uložio preko 17 milijuna kuna u gradnju stanova, ali i infrastrukturu. Pošto postoji veliki interes građana za POS stanove, u planu je izgradnja još 90 takvih stanova na istoj lokaciji, sadašnjim planom predviđeno je svega 60, pojasnio je Kasap dodajući da će ti stanovi zasigurno biti povoljni, budući da je infrastruktura velikim dijelom već uređena.