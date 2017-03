Mozak treba vježbati

Tjedan mozga u Zadru nastavio se jučer gostovanjem studenata i profesora sa zadarskog Odjela psihologije u Domu za starije i nemoćne osobe gdje su održane radionice s ciljem održavanja vitalnosti ovog značajnog organa.

- O mozgu pričamo iz više razloga. Mozak je jedan od najkompleksnijih organa u našem tijelu, oblikuje sve aspekte našeg ponašanja, od emocija, pamćenja, učenja i tako dalje... Također, bolesti mozga u koje spadaju demencija, depresija i neke druge danas su jako skupe bolesti, skuplje i od malignih oboljenja, bolesti srca. Postoje brojna znanstvena istraživanja o tom organu i ako pogledamo znanstvene publikacije, 16 posto od toga odnosi se upravo na istraživanja ljudskog mozga, pojasnila je prof. Nataša Šimić.

Odjel za psihologiju u obilježavanju Tjedna mozga sudjeluje već 13 godina. Jer, cilj je ukazati na važnost tog organa i u starijoj životnoj dobi, dodala je.

- Kada pogledamo sam mozak, razvojno je normalno da se on u starijoj životnoj dobi mijenja. On propada, no to propadanje se može zaustaviti. U starijoj životnoj dobi važno je biti fizički aktivan, važna je i mentalna aktivnost, poput rješavanja križaljki, čitanja novina, knjiga... jer na taj način osiguravamo bolje funkcije mozga, kazala je Šimić.

Jučer su tako za korisnike Doma za starije i nemoćne pripremljene dvije radionice, jedna s mirisima, a druga s pjesmom i plesom.

Miris je jedan od rijetkih koji je kao i u mladosti, jednako zastupljen i u trećoj dobi. Jako je povezan s emocijama, potiče sjećanja. Samo udišući i mirišući našu okolinu poboljšavamo naš mozak, istaknuli su studenti psihologije koji su jučer za potrebe radionice donijeli različite mirise, ali i izvore okusa.

- Mozak vam je kao mišić, što ga više vježbate on je jači, pojasnili su. Ispunjavanje križaljki, igranje različitih igara, pa i promjena mjesta na kojem se ruča, ili ruke s kojom se piše, može pomoći u održavanju vitalnosti mozga, otkrili su studenti.

Putovanje ljudskim mozgom krovni je naziv ovogodišnjeg Tjedna mozga i on uključuje različite radionice i okrugle stolove usmjerene prema toj temi. Na taj način javnost se upoznaje s neuroznanstvenim istraživanjima, a cijeli program namijenjen je različitim dobnim skupinama, od djece do umirovljenika. Osim radionica za korisnike Doma za starije i nemoćne osobe na Sfingi, tu su i neka druga događanja otvorena za javnost. U petak će tako na okruglom stolu u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru različiti stručnjaci govoriti o razvoju mozga u prve tri godine, a o tom periodu kao najvažnijem razvojnom periodu istog dana govorit će i prof. Zdravko Petanjek.