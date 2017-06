Ferdo Milin odlazi u Ujedinjene Arapske Emirate

Ferdo Milin novi je izbornik nacionalne selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata do 17 godina. Milin je od 2012. do 2014. godine bio trener Zadra, a hrvatsku reprezentaciju do 19 godina starosti preuzeo je u prosincu 2014. godine.

- Prihvatio sam novi izazov u karijeri. Zahvaljujem svima u Hrvatskom nogometnom savezu na prilici koju su mi pružili i nadam se da sam je pozitivno iskoristio. Bilo je lijepih trenutaka, kao i tužnih, no sve je to život - poručio je Milin i dodao:

- Najveće mi je zadovoljstvo bilo upoznati divne ljude u HNS-u, pogotovo one iz sjene koji odrađuju mnogo posla za sve nas. Upoznavši rad Saveza, vidio sam da Hrvatska ne mora strahovati za budućnost jer u generacijama koje dolaze ima mnogo kvalitetnih igrača i osoba.

Milin je trenersku karijeru počeo na klupi Zadra kojeg je u Prvoj HNL od 2012. do 2015. vodio na 66 utakmica te devet dvoboja u Kupu. Nakon njegova odlaska sa Stanova u prvom dijelu sezone 2014./15. momčad iz Ulice Hrvoja Ćustića preuzeo je Ćiro Blažević...