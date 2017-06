Je li budućnost na gradskoj sisi ili u svježem kapitalu!?

Foto: Zvonko KUCELIN

Najprije preko jednoga glasila, a potom i svojevrsnim otvorenim pismom, Boris Skroće izvolio je ovdašnju javnost izvijestiti da je na svoju inicijativu prestao biti direktor KK-a Zadar š. d. d. Kurtoazno je zahvalio mnogima na suradnji, pa i 'vjernim navijačima koji su sve ove godine bili čvrsto uz naš klub'.

Skroćin odlazak sam po sebi nije nikakvo iznenađenje. Ako se vratimo na ono što je prije dva-tri mjeseca govorio Božidar Kalmeta, donedavni gradonačelnik od kojega je navijačka udruga Tornado glasno i nedvosmisleno tražila (i) 'glavosijek' kad je u pitanju tandem Boris Skroće - Branko Skroče, onda se odluka donedavnoga direktora može tretirati kao potez prije poteza. U stilu 'Otići ću sam...'

Nije samo 150 tisuća kuna...

Sklon sam ovom zgodom potpuno razumjeti Skroću kad ističe da je odluku donio iz osobnih razloga pa ju i doslovce takvom i prihvatiti. Za njegova mandata, prateći KK Zadar, nisam jednom napisao da nešto ne štima, jer podosta toga štimalo nije, ali ne isključivo zato jer se čovjek nije trudio. Ne, on se jest trudio, ali u zadanim okolnostima događale su mu se prečesto 'pogreške u koracima' što ga je na koncu i usmjerilo prema razmišljanju, pa i odluci o odlasku iz kluba (nota bene, koji je tvrtka) za koji je u svom otvorenom pisamcu istaknuo da 'ću i dalje ostati veliki navijač KK Zadar'.

Većinski suvlasnik kluba/tvrtke je Grad Zadar i sad treba vidjeti što će taj subjekt najprije napraviti. U nedavnoj prošlosti znalo se pribjeći ad hoc rješenju 'prinudne uprave', ali tek toliko da bi se premostilo mjesec - dva. Današnje stanje koje je veoma bremenito i delikatno, primarno zahtijeva jasnu odluku o budućnosti kluba/tvrtke u što svakako spada i izbor i imenovanje nekoga tko će zamijeniti Borisa Skroću. U Zadru je to veoma vrući krumpir i novoga gradonačelnika Branka Dukića dopala je zadaća da, nakon što sagleda objektivno činjenično stanje, donese stanovite smjernice za korisne i djelotvorne odluke. Slučajno ili ne, odlazak Borisa Skroće zbio se u trenutku kad je klub/tvrtka u neprekinutoj blokadi od 3. svibnja 2017. Nameće se, dakle, nužnost pravodobnog skidanja blokade (prema Skroći riječ je o nekih 150 tisuća kuna) da bi se izbjeglo klizanje prema stečaju. Dakako da bi to trebao biti nekakav prvi korak, ali nadasve je bitno dobro osmisliti i drugi, treći, četvrti...

Ovdje svakako cijenjenoga čitatelja valja podsjetiti da klub/tvrtka tijekom (i) Skroćina mandata jednostavno nije napravio odmak od neprekidne ovisnosti o javnom novcu. Tu, zapravo, dolazimo do merituma stvari, odnosno do potvrde spoznaje kako su i upravljačka i stručna politika u klubu/tvrtki bile, blago rečeno, nezrele. Kao takve po logici stvari nisu ni mogle uspostaviti čvrstu platformu za onu razinu produktivnosti koja će u određenoj mjeri donositi korist, postupno sve veću tako da se obrnuto proporcionalno može održavati toliko potreban odmak od ovisnosti o javnom novcu.

Trebaju li Zadru dva 'košarkaška prosjaka'

Skup problema i poteškoća koji pritišću klub/tvrtku daleko je iznad svote koju je Skroće iznio kao povod blokadi računa. To dobro trebaju znati i gradonačelnik Branko Dukić i svi ostali i u paketu mjera pripremiti nadasve djelotorne poteze čime će se moći raditi korak po korak naprijed. Odluči li se većinski suvlasnik da će klub/tvrtka i dalje egzistirati bez dokapitalizacije ili kakvog drugog mogućeg načina ulaska svježega kapitala, onda će u danom trenutku to zadarskoj javnosti trebati eksplicitno i reći da ta ista javnost bude spremna na sve moguće posljedice takve odluke. S aspekta gradskoga proračuna i onoga dijela koji se odnosi na sport i na rekreaciju, svojevrsna poteškoća u cijeloj priči jest u činjenici da je nedavno Zadar dobio još jedan klub (ovaj nije tvrtka nego udruga građana) koji će igrati u Premijer ligi. Nije neobično što se već pojavio, doduše u verbalnom celofanskom omotu, mali pritisak na gradske strukture koje raspodjeljuju novac. KK Jazine-Arbanasi, jer o tom je klubu riječ, duboko vjeruje da će u odnosu na troškove Premijer lige imati istovjetan tretman kao i KK Zadar. Kad se stvar pojednostavi, to bi značilo koliko kuna Zadru za Premijer ligu, toliko i Jazinama-Arbanasima. No, građani s pravom glasno pitaju hoće li gradski proračun to moći podnijeti.

Tekst je počeo s odlaskom Borisa Skroće, ali se neizbježno u nj uplelo i mnogo toga jer se drugačije i ne može realno govoriti o trenutačnom stanju u Zadru u sportskoj igri zvanoj košarka. I Branku Dukiću i svima drugima koji su ovako ili onako uključeni u življenje KK-a Zadar i drugih košarkaških subjekata, trebat će puno solomunske mudrosti. Prije svega u donošenju odluke je li pametno u gradu istodobno imati 'dva košarkaška prosjaka'. Ako je netko slučajno zaboravio, bijaše jednom tako jer su istodobno u dva navrata u najvišem klupskom natjecateljskom razredu egzistirali Zadar i Puntamika. Kad su oba ta intervala završila, mogli smo samo žalosno konstatirati da u Zadru košarkaška igra od toga nije imala nikakvu dugoročnu korist. To je neporecivo, makar tko o tom što mislio. Ili - šutio!