Kapetanova kula u bojama Nevena Otavijervića

Foto: Siniša KLARICA

U galeriji Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zadru, otvorena je izložbe zadarskog slikara Nevena Otavijevića. Neven Otavijević je rođen 1968. godine u Zadru. Član je likovne udruge HDLU Zadar i ART Forum Zadar. Sa ovim umjetničkim udrugama sudjelovao je na dvadesetak skupnih izložbi te na humanitarnim slikarskim donacijama. Izložba u Kapetanovoj kuli mu je druga samostalna izložba. O Otvaijevićevom radu govorio je likovni pedagog Boris Žuža rekavši kako umjetnikova likovna poetika upućuje na nastavljanje tradicije slikarstva naglašenog kolorizma te izražajne ekspresije.

- Slike Nevena Otavijevića ističu se naglašenom gestualnošću, izraženom crnim konturnim linijama te intenzivnim koloritom koji pridaje prepoznatljivu notu njegovim pejzažima, mrtvim prirodama te aktovima. Otavijević povremeno zaviruje u nadrealizam te simbolizam koji posjeduju posebnu atmosferu, a poneke slike su mu na granici apstrakcije, rekao je Žuža.

Neven Otavijević je 2016. uvršten je u knjigu "The best of Modem and Contemporary Artists" koja je posvećena novim talentima na likovnoj sceni, a uz podsjećanje na vječne gigante likovnosti kao što su Picasso, Cezanne, Matisse, Salvador Dali, De Chirico itd... Knjigu su uredili cijenjeni talijanski likovni kritičari i promotori slikarstva Salvatore i Francesco Russo. lako sad već pozivan na sudjelovanje na međunarodnim slikarskim izložbama u Barceloni, Rimu, Milanu, Berlinu i drugdje, Neven Otavijević je ipak prije tih gostovanja, u svom rodnom gradu ostvario prvu i to vrlo zanimljivu zadarsku samostalnu izložbu.