Zadarski sud presudit će jesu li ginekolozi krivi za smrt dviju beba

Foto: PIXSELL

Zbog smrti dviju beba pri porodu, jedne u šibenskoj, a druge u splitskoj bolnici, na zadarskom Općinskom sudu, pred sudskim vijećem kojim predsjeda sutkinja Ana Brkić, u tijeku su postupci protiv troje ginekologa.

U šibenskom slučaju, koji se dogodio još 2006. godine, tužena je dr. med. Marija Kimer, a taj spis je 2009. delegiran na zadarski sud jer je majka bebe, Mija Baljkas, bila zaposlenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trebalo zastupati njezine interese. Slučaj iz Splita na Općinski sud u Zadru dospio je tijekom prošle godine, nakon što je Kazneni odjel u ispostavi u Sinju ukinut, a prethodno se izuzeli svi suci Općinskog suda u Splitu. Taj spor je prije 18 godina pokrenula Dijana Aničić, koja je pri porodu izgubila jednog blizanca, a drugi je rođen s teškim oštećenjima, kao stopostotni invalid.

Mučni postupci

U oba slučaja rodilje su izgubile muško dijete pri porodu, iako su liječnici prethodno kod obje konstatirali kako je sve u redu. Kod podizanja tužbi obje majke su navele da žele da se kazni krivac za smrt njihova djeteta i agoniju koju su one i njihove obitelji prošle te na taj način spriječi nova, slična tragedija, u slučaju neke buduće majke.

Da majkama-tužiteljicama nije zajedničko samo to, pokazalo se tijekom provođenja dokaznih postupaka na sudu. U oba slučaja nedostajala je ključna dokumentacija, a za dio sudu dostavljene, žene su tvrdile kako ne odgovara originalima. Isto tako, dio svjedoka i sam je bio involviran u slučajeve, a neki od njih u vrijeme svjedočenja još uvijek su radili s kolegama optuženima za propuste s tragičnim posljedicama.

Iako je riječ o vrlo mučnim sudskim postupcima koji uključuju dokumentaciju od utvrđenja trudnoće, preko ginekoloških pregleda u trudnoći, do prijema rodilje u rodilištu i utvrđenja smrti novorođenčeta u njezinoj utrobi, zatim nalaze obdukcije na tijelu bebe s detaljnim opisima, detaljna tumačenja patologa, sudskih vještaka te svjedočenja brojnih svjedoka, oba postupka traju već godinama. Šibenski slučaj započeo je sudac Hrvoje Visković, a nakon njegova prelaska na Županijski sud, spis je promijenio nekoliko sudskih referada te je dodijeljen sutkinji Brkić.

Mariju Kimer, nekadašnju zaposlenicu na ginekološko-porođajnom odjelu Opće bolnice u Šibeniku, a danas vlasnicu privatne ginekološke ambulante, optužnicom se tereti da je 6. veljače 2006. godine, dok je bila zaposlenica u Općoj bolnici Šibenik, na Odjelu za ženske bolesti i porode, počinila kazneno djelo protiv zdravlja ljudi koje je za posljedicu imalo smrtni ishod - u ovom slučaju nerođene muške bebe u utrobi tada 22- godišnje majke.

Originalni CTG nitko nije vidio

- Moram istaknuti kako je sva originalna dokumentacija nestala već tri dana nakon što sam podignula kaznenu prijavu, a o tome svjedoči i kaznena prijava koja je iz bolnice podignuta protiv nepoznatog počinitelja. Poslije se dokumentacija zagonetno opet pojavila, ali ja vam odgovorno tvrdim da je ona korigirana. Original mog CTG-a nitko nikada nije vidio!, izjavila je tada sucu Viskoviću Baljkas, koja je u šibensku bolnicu primljena u noći između 5. i 6. veljače 2006. godine, a u 7.25 napravljen joj je CTG pregled.

Smrt novorođenčeta nastupila je između 9.38 i 9.40, i to zbog gušenja pupčanom vrpcom koja je djetetu bila dva puta omotana oko vrata, a uz to i oko ruku i leđa. Da bi trudnoća zbog toga mogla biti rizična, kako je tada kazala, nitko joj ništa nije rekao. Vještaci su, međutim, utvrdili kako je iz CTG-a napravljenog oko 9.13 sati bilo vidljivo da otkucaji srca bebe slabe, a jedan od njih ustvrdio je i kako se iz plodne vode moglo vidjeti da je beba loše te da majku treba poroditi carskim rezom. Oba vještaka ustvrdila su kako je dijete umrlo isključivo zbog gušenja. Optužena liječnica tvrdila je kako nije kriva, a vještačke nalaze nazvala je nepotpunima i nestručnima.

Baljkas je osim Kimer tužila još dvoje ginekologa s koji su taj dan bilu u smjeni, no ODO je odustalo od kaznenog progona protiv njih, pa je pokrenula privatne tužbe.

Podaci se ne podudaraju

Splićanka Dijana Aničić kazneno je prijavila četvoro liječnika, no samo protiv dvojice podignuta je optužnica. U kaznenoj prijavi navela je kako je nosila jednojajčane blizance te da je trudnoću održavala kod dva privatna ginekologa, a u nekoliko navrata bila je i hospitalizirana jer je trudnoća nosila određeni rizik. No nalazi su bili uredni. Nakon puknuća vodenjaka otišla je u KBC Split oko 12 sati, ali je tijekom suđenja suprotna strana tvrdila kako je stigla u 13.30. U predrađaoni je ležala do 18 sati, kad je utvrđeno da je jedno dijete, za koje je ranije CTG uređaj pokazivao otkucaje srca, u njezinoj utrobi preminulo. Dobila je drip, a oko 20.30, kad su već i otkucaji srca druge bebe počeli slabiti, ona sama izgubila podosta krvi te počela gubiti i svijest, odvezena je u operacijsku salu na carski rez.

- Moj sin je stopostotni invalid, potpuno nepokretan, kao biljka. Ne može jesti, mokriti, imati stolicu, ne govori, ne vidi, ne može držati glavu, ne može mrdati ni nogicama ni rukicama, ne može ništa... Zamislite patnju tog djeteta i svih oko njega! Normalno raste i razvija se, a sva ljepota ovoga svijeta na njegovu je licu! Uništen mu je mozak, centar života, i to u potpunosti. to se moglo dogoditi jedino zbog nedostatka kisika pri porodu, napisala je još u kaznenoj prijavi ova majka te priložila dokumentaciju kojom svoju tezu potkrepljuje.

Nestala originalna dokumentacija

Nakon nekog vremena započeo je sudski postupak, a na vidjelo su izišli mučni detalji - nedostajala je originalna dokumentacija usprkos činjenici da su ju zdravstvene ustanove dužne čuvati 30 godina, a dio sudu predočene, kao i u slučaju Baljkas, bio je upitan. Sudski vještaci, a još manje osoblje KBC Split, nije bilo naklonjeno ovoj majci, no usprkos tome godinama je ustrajala u svojoj misiji da otkrije što je tijekom njezina poroda pošlo krivo i tko je za to odgovoran. U međuvremenu, Vrhovni sud je zbog zastare odbacio dio tužbe koji se odnosio na teško ozljeđivanje njezina preživjelog sina, dok se nastavio onaj za smrt drugoga.

Majka je uvjerena da su se njezina djeca, zbog teškog poroda i činjenice da joj se zdjelica nije otvarala, gušila u plodnoj vodi, što je na koncu završilo smrću jednoga, a teškim oštećenjima kod drugoga.

Ročište na kojem će majka sudu predočiti svoju 18 godina dugu agoniju te iznijeti dokaze kojima potkrepljuje svoju tvrdnju - da je riječ o liječničkom nemaru, a prema prihvaćenoj optužnici dr. Tomislava Strinića i Borisa Delića, zakazano je za 9. rujan.