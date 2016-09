Stručnjaci rendgenom pregledavaju platane

Foto: Zvonko KUCELIN

"Doktori za drveće" započeli su ovog tjedna pregled platana u Ulici Ruđera Boškovića. Nakon završetka pregleda kojim bi se trebalo utvrditi stanje 90-ak godina starih stabala, a čija je najava rušenja ovog proljeća digla buru u javnosti, bit će izrađen i stručni elaborat o tome. Stanje stabala ispituje specijalizirana tvrtka iz Zagreba Arbor Artist u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a vrijednost ovog posla je 66 875 kuna s PDV-om. Elaborat o stanju stabala na ovoj lokaciji prema ugovoru treba biti gotov do 15. listopada.

- Usluga uključuje vizualnu prosudbu stabala, instrumentalne analize (rezistograf, zvučni tomograf i potezni test) te slijedom toga izradu elaborata vitalnosti i statike na temelju provedenih analiza.

Prvi dio usluge uključuje rad na terenu u trajanju od 2 do 3 dana. Tijekom terenskog rada, u svrhu ocjenjivanja stanja vitalnosti i sigurnosnih razloga za izvođače radova i općenito građane, između ostalog uklanjaju se grane koje se nalaze na liniji penjača, a radi se o suhim granama te time i potencijalno opasnim. Na taj način, prema informacijama od strane izvođača usluge, prvog dana terenskog rada uklonjeno je cca 9 do 10 grana, promjera do 5 cm i dužine do 2 m, kazala nam je Ivana Dadić, viša stručna suradnica za informiranje iz Grada Zadra.

Kako bi se utvrdilo pravo stanje stabala koriste se posebni rendgeni, te se za to educirani stručnjaci penju na njih uz pomoć posebnih sajli.

S obzirom na činjenicu da su stabla zatrpana asfaltom, što za platane nikako nisu povoljni uvjeti u kojima bi se one trebale razvijati, već sada je teško očekivati povoljan ishod stručne studije.