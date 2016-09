Zaposlenih je 3572 više nego rekordne 2008. godine

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadarska županija ponovno je dobila bezuvjetno mišljenje Državne revizije za poslovanje u prošloj godini. To se moglo čuti na jučerašnjem, 47. kolegiju zadarskog župana Stipe Zrilića. Kolegij je svojevrsna uvertira zasjedanju Skupštine Zadarske županije, koja bi se trebala održati do 15. listopada. Revizijom je samo utvrđena jedna nepravilnost vezana za isplatu donacija u sportu, koja ipak nije utjecala na povoljnu ocjenu poslovanja Zadarske županije. Državna revizija je sugerirala županiji da to u buduće radi preko Sportske zajednice Zadarske županije.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna podnijela je pročelnica za financije i proračun Bibijana Baričević. Prihodi Zadarske županije u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 353,19 milijunakuna odnosno 77,01 posto od planiranih 458,6 milijuna kuna. U istom razdoblju potrošeno je 329,2 milijuna kune ili 71,79 posto plana. Ostvaren je, kaže Biblijana Baričević, pozitivan rezultat poslovanja u iznosu gotovo 24 milijuna kuna. Međutim, izvorni županijski prihodi iznose 41 milijuna kuna, što je za 3,5 milijuna kuna ili 9,5 posto više nego u 2015. godini. Prihodi od zdravstva iznosili su, pa, 264 milijuna kuna iz jednostavnog razloga što je zadarska Opća bolnica, u trenutku kad se pripremao županijski proračun, bila u procesu sanacije pa odatle tako velika razlika između planiranog i uprihođenog.

- Samo za ilustraciju, kad bi se isključili prihodi iz zdravstva, izvršenje županijskog proračuna bilo bi 65 posto. To znači da se u županiji vrlo dobro planiralo, rekao je župan Zrilić.

Skupštini Zadarske županije na odlučivanje je poslan aneks sporazuma o financiranju Poliklinike. U ukupnoj vrijednosti projekta izgradnje i opremanja od 220 milijuna kuna, Zadarska županija će sudjelovati sa 70 milijuna kuna. Novac će se osigurati prodajom zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, te će se postojećom opremom osigurati opremanje pripadajućih sadržaja Poliklinike. U sklopu Opće bolnice premjestit će se bolnički i specijalističko -konzilijarni dio ortopedije iz Specijalne bolnice u Biogradu u prostore u kojima je danas smješten Odjel za hemodijalizu, koji će biti izmješten u zgradu Poliklinike.

Da se nastavlja pozitivan trend u zapošljavanju, potvrdio je pročelnik za gospodarstvo Ante Vukašina.

- Zadnjim danom kolovoza zadarski Zavod za zapošljavanje zabilježio je 5298 nezaposlenih. U isto vrijeme prošle godine, na Zavodu su bila prijavljena 6293 nezaposlena. Bilježimo i 55.685 zaposlena, što je za 1535 više na isti dan prošle godine. To je čak 3572 zaposlena više nego 2008. godine, kada smo imali najveće zapošljavanje, rekao je Vukašina.

Zadarski župan Stipe Zrilić samo ej na kraju rekao: „Da barem ostali dio Hrvatske prati ove trendove!

Zadarska županija osigurala je 538.000 kuna za međumjesni učenički prijevoz za razdoblje od rujna do prosinca. Tako će 3070 učenika, koji stanuju dalje od pet kilometara od svojih škola, plaćati samo 10 posto vrijednosti autobusne karte. Zadarska županija, rekao je župan Zrilić, osigurava najmanje 80 posto cijene karte, dok razliku, podmiruju jedinice lokalne samouprave. Dobra vijest iz resora školstva je i da će Županija Strukovnoj školi Vice Vlatkovića donirati vozilo Opel Vectra, koje će se koristiti u obrazovnom procesu.