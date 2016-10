Mali obrtnici tvrde da ih je Grad Zadar prevario

Foto: Zvonko KUCELIN

Obrtnici koji su prošle godine sudjelovali na prvoj manifestaciji "Advent u Zadru" nezadovoljni su uvjetima koje je Grad Zadar postavio u javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina na Trgu Petra Zoranića i Trgu pet bunara, namijenjenih postavljanju adventskih kućica od 2. prosinca 2016. do 6. siječnja 2017. godine. Kao razlog nezadovoljstva ističu nepoštivanje lanjskog dogovora kojim im je, tvrde, zajamčeno da će, ukoliko se uključe kao svojevrsni pioniri u tu manifestaciju, ove godine imati pravo prvootkupa. O tome su Grad Zadar obavijestili pismenim putem još 27. rujna.

- Sukladno prošlogodišnjem usmenom dogovoru molimo Vas da 16- orici zakupaca koji su prošle godine inicirali, podržali i sufinancirali 'Advent u Zadru' omogućite ove godine pravo prvenstva zakupa 'adventskih kućica' kao što nam je lani obećano, napisali su prošlogodišnji zakupci, no na taj dopis, kažu, nikakav odgovor iz Grada do danas nisu dobili.

- Lani su do nas dolazili putem mobitela, zvali nas i molili da se uključimo u tu manifestaciju. 'Veliki' se nisu htjeli upuštati u to jer im je bilo prerizično. Nas 16 malih obrtnika, mahom ugostitelja, pristali smo i ušli u rizik. Sami smo neke stvari osmišljavali i dali sve od sebe da manifestacija uspije i kad jest, sad se raspisuje javni natječaj za zakup na kojem mi nemamo pravo prvozakupa. Osjećamo se prevareno i iskorišteno te se pitamo zašto su nam obećavali lani nešto za što sada govore da ne može proći zbog zakonskih odredbi, ističu nezadovoljni obrtnici pitajući se kako je sve to lani moglo proći drugačije, iako se zakon nije mijenjao.

U Gradu Zadru, međutim, tvrde kako su napravili sve da zaštite lanjske zakupce, no da to jednostavno nisu mogli provesti.

- Lani je 'Advent u Zadru' proveden kao manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra, no ove smo godine morali raspisati natječaj za zakup javne površine jer smo imali jako puno upita za sudjelovanje. Sve mogućnosti smo sagledali, pitali pravnike, kontaktirali Turističku zajednicu, ministarstva, ali jednostavno nismo pronašli način da se osigura prvenstvo prošlogodišnjim zakupcima, pojasnio je dogradonačelnik Zvonimir Vrančić ističući kako mu je žao zbog nastale situacije, no da se nada kako će svi oni koji su prošle godine sudjelovali u manifestaciji ipak uspjeti na natječaju izlicitirati jednu od 27 kućica koje se daju u zakup.