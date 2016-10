Matulović: Izdržali smo napor i pritisak

Foto: Vedran SITNICA

"Čestitam momcima što su izdržali ovoliki napor. Šibenik je izuzetno dobro posložena momčad, sa dobrim mladim trenerom i respektabilnom rotacijom. Uložili su dosta truda i novaca i to pokazuju na parketu. Od prve do posljednje minute su nam puhali za vratom i nisu nam dopuštali da odemo na sigurniju razliku. Do kraja je to bila tvrda utakmica i nijanse su odlučivale, a mi smo na kraju pokazali izuzetan karakter."

Tako je Ante Matulović, trener Zadra, prokomentirao sinoćnju utakmicu.

- Nakon velikog pritiska i umora, momci nisu pali ni fizički ni psihički. U prilog tome ide i činjenica da smo, nakon deset promašenih penala protiv Kvarnera, sada bili mirnije ruke, posebno Mazalin, koji je u završnici zabio osam od osam i donio sigurnost momčadi da privedemo susret kraju bez veće drame.

Matulović je posebno htio istaknuti sljedeće.

- Čestitam publici, koja je navijala vrlo korektno. Bilo je nekih sitnih tenzija, ali sve u granicama. Nije mi jasno otkud ta netrpeljivost između dva navijačka tabora. Gradovi su nam vrlo blizu i sjećam se da su u moje vrijeme Šibenčani redovito dolazili u Zadar gledati košarku, a i mnogo naših igrača je tamo igralo i još uvijek igra. Krivo mi je zbog takve situacije i nadam se da će se to u budućnosti smiriti i da će atmosfera češće biti kao na ovoj utakmici.

Isto je kazao i Vladimir Anzulović, trener Šibenika.

- Drago mi je da je sve prošlo u fer i korektnoj navijačkoj atmosferi. To je dobro za hrvatsku košarku. Apelirao bih da se ove tenzije smanje, jer smo jednostavno premali da bi se oko ove utakmice stvarala tolika napetost.

O samoj utakmici Anzulović je rekao:

- Čestitam igračima Zadra i posebno treneru Matuloviću na zasluženoj pobjedi. Da bismo pobijedili u Zadru, moramo odigrati na gornjoj granici naših mogućnosti, a ovaj put smo radili neke sitne greške, koje su oni kaznili. To ćemo ubuduće morati ispraviti. Osim toga, naši mladi igrači moraju postati svjesni da njihovim ulaskom u igru rezultat ne smije ići toliko u minus. Vidjelo se da Zadar ima više jačih utakmica u nogama i to je iskoristio.