Terkeš: U Hrvace idemo po pozitivan rezultat

Foto: Iva PERINČIĆ

Zadar će danas put Hrvaca. A tamo ga protiv istoimenog domaćina očekuje dvoboj 10. kola Treće HNL - jug. Nakon uvjerljive domaće pobjede nad stobrečkim Primorcem momčad Josipa Butića priželjkuje napokon i koji bod s gostovanja. Jer, do sada se mogu pohvaliti tek jednim bodom izvojevanom u 2. kolu kod OSK-a. Nakon toga redom su "padali" u gostima kod Neretve, Junaka i Kamena. Svjesni su na Stanovima da se porazima na gostujućim travnjacima neće pomaknuti prema gore na trećeligaškoj ljestvici i najavljuju seriju pozitivnih rezultata. Rezultat i igra protiv Stobrečana daje im za pravo da se nadaju takvom ishodu. Jer četiri gola na jednoj utakmici nije lako dati nikome. Želimir Terkeš, strijelac prvog i to posebno lijepog zgoditka protiv Primorca, kaže:

- Moram biti iskren i kazati da sam na početku prvenstva vjerovao, s momčadi koju imamo, da ćemo od samo starta biti vodeća momčad Treće HNL jug. Bilo je tu i objektivnih okolnosti zbog kojih to nije tako, a tu prije svega mislim na neke ozljede, između ostalih i moju. Očito nam je trebalo i malo vremena da se priviknemo na Treću ligu. Međutim, sada je iza nas devet kola i nemamo pravo na nikakav alibi. Napokon smo se ekipirali, većina igrača je zdrava i moramo se isključivo orijentirati na svoju igru. Pričalo se puno o grubostima u Trećoj ligi, ali vidjeli smo da to baš i nije tako. Pa se puno pričalo i o suđenju. Mi uopće ne smijemo razmišljati ili vaditi se na suđenje. Ako smo mi pravi, onda nam ni sudac ne može ništa. Tako se moramo postaviti, tako smo se mi igrači dogovorili između sebe i smatram da nam onda nitko ništa ne može.

Zadrane očekuje teško gostovanje u Hrvacama s istoimenim domaćinom na koje putuju u odličnom raspoloženju.

- Koliko sam upoznat Hrvace imaju jednu od kvalitetnijih momčadi u Trećoj ligi. Prošle sezone nisu briljirali, ali ove im je došlo dosta igrača iz Sinja. U svakom slučaju zaslužuju respekt. Ali, ništa više od toga. Mi uvažavamo svakoga, ali na travnjaku nikome ne priznajemo da je bolji od nas. Smatram da u Hrvacama ne smijemo srljati, kao uostalom na niti jednom gostovanju. Do sada smo u gostima dominirali, pa se na kraju kući vraćali bez iti jednog boda. Nama je najvažnije da se iz Hrvaca vratimo neporaženi. Hoće li to biti bod ili sva tri vidjet ćemo nakon 90 minuta u kojima moramo dati svoj maksimum, svatko kao pojedinac, a onda i kao momčad. Gol, za pobjedu se može postići i u sudačkoj nadoknadi. Isto tako se može i u 90 minuti preokrenuti potpuno rezultat u svoju korist i ako gubiš. Uvjeren sam da smo naučili lekciju i da je pobjeda nad Stobrečanima bila prekretnica. Naravno, to moramo dokazati u Hrvacama - kazao je na kraju razgovora Želimir Terkeš.

Vjerojatni sastav: Gluić, Jurjević, Viduka, Šimurina, Pedišić, Čulina, Tokić, Župan, Smokrović, Blažević, Terkeš.