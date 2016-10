Županija za ruralni razvoj planirala 8 mil. kuna, u šest mjeseci potrošeno samo 1,8?

Foto: Marin GOSPIĆ

Nakon tri mjeseca pauze, jučer su se na 22. sjednici sastali vijećnici Skupštine Zadarske županije. Najzanimljiviji dio vijećnici su "odradili" na samom početku sjednice uputivši županu Stipi Zriliću i njegovim suradnicima desetak pitanja. Marka Klanca (HSLS) zanimalo je kako je moguće da je u prvih šest mjeseci za ruralni razvoj iz županijskog proračuna potrošeno samo 1,8 milijuna kuna od ukupno 8 milijuna koliko je planirano za ovu godinu. Njega je zanimalo i što je sa službenicima koji su se educirali za obavljanje poslova javne nabave. Njih 24 je prolazilo obuku, iako se ne zna koliko ih je, naglasio je Klanac, zapravo završilo edukaciju.

Vijećnicu Marjanu Botić (Akcija mladih) zanimalo je, pak, po kojim se kriterijima imenuju članovi pojedinih odbora osim po, kako je naglasila, političkim.

- U slučaju Maraska hotela prekršen je zakon. Na javnoj raspravi vidjelo se kako tvrtka koja sudjeluje u ovom projektu planira nasipanje obale, naglasila je Botić osvrnuvši se na projekt turske Dogus grupe i njeno ulaganje u nove turističke kapacitete na lokaciji bivše tvornice Maraska. Ova županijska vijećnica osvrnula se i na pritužbe građana o devastiranju obale upitavši kada će dobiti podatke hidrograđevinskog inspektora o tome koliko je rješenja doneseno u takvim slučajevima. Botić je zanimalo i tko je odgovoran za grešku na pristaništu za trajekte u luci Gaženica, a nakon koje je izvršeno postavljanje dodatnih trajektnih rampi, od kojih je svaka koštala 300-400 tisuća kuna, kao i što je sa sigurnošću građana s obzirom na nedavne terorističke napade u Europi.

Župan Stipe Zrilić Klancu je kratko odgovorio kako će do kraja godine sav novac za ruralni razvoj biti potrošen, dok je u odgovoru Marjani Botić bio nešto opširniji.

- Mi smo sigurna država, ali što se tiče stanja u Zadarskoj županiji to je i problem države koja to rješava. Što se tiče upravnih vijeća i 'sječe glava' u njima, toga nije bilo. Mislim da su političke relacije dobre, naglasio je župan u svom odgovoru.

Vladimira Gambiražu (Akcija mladih) je zanimalo što je s projektom gradnje minihidroelektrana na rijeci Krupi, o čemu se u posljednje vrijeme sve češće govori, a s čime se njegova politička grupacija ne slaže. Zrilić je rekao kako o takvoj gradnji nema nikakvih konkretnih informacija, ali je dodao da ukoliko bude ozbiljnijih razgovora o tome treba voditi računa o zaštiti okoliša.

Željko Lončar (HDZ) govorio je o problemu regulacije prometa u situacijama prekida prometovanja na Dalmatini i to na relaciji od tunela sv. Rok do Posedarja, pri čemu se automobili preusmjeravaju na Zeleni Hrast - Smilčić. On je predložio da se pronađe drugo rješenje jer su na ovoj dionici tijekom sezone velike gužve, upozorivši i da je signalizacija često vrlo nejasna, osobito stranim gostima.

Vijećnici su prihvatili odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Kali tuna d.o.o. za prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i to za uzgoj tune kod otoka Lavdara Vela, Polje 1 i Polje 2 na Cromaris d.d., te Polje 5 i Polje 6, na Pelagos net farma d.o.o. Za uzgoj školjaka koncesija na pomorskom dobru, zapadno od mjesta Rovanjska na ulazu u Novsko ždrilo, dana je Općini Jasenice, zapadno od mjesta Modrič do rta Pisak, Općini Starigrad, a za uzgoj bijele morske ribe, u akvatoriju uvale Kablin na otoku Pašmanu, Općini Pašman, te za uzgoj bijele morske ribe i školjaka, u akvatoriju uvale Dinjiška, otok Pag. Za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Povljana s benzinskom crpkom, na području K.O. Povljana koncesija je dana Općini Povljana. Općini Sali su za gospodarsko korištenje luke dana sidrišta Bok, Lučina 1 i Lučina 2.