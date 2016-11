JURIN: Procjena Slavice bila je da na otoku gori samo trava i da nisu potrebni pripadnici DVIP-a

Dražen Slavica je tražio helikopter i zrakoplove za gašenje požara, ali ne znam je li helikopter gasio požar na Kornatu. Sve se radilo po proceduri, a sa Slavicom sam razgovarao tek navečer kad smo se sreli u Zadru, rekao je u to vrijeme glavni vatrogasni zapovjednik RH

Svjedočenjem Mladena Jurina nastavljeno je na Županijskom sudu u Zadru suđenje protiv Dražena Slavice, bivšeg šibensko- kninskog županijskog vatrogasnog zapovjednika, zbog smrtnog stradavanja 12 vatrogasaca i teškog ozljeđivanja jedinog preživjelog Frane Lučića na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine.

- Čak 99 posto razgovora obavljao je Tomislav Vuko, a ja se ne mogu sjetiti jesam li i s kim tog dana razgovarao. Sve informacije s terena prenosio mi je Vuko. Prva informacija da se 'nešto događa' stigla je u 16.30 sati i to da ima ozlijeđenih, ipak informacije o tome ima li ozlijeđenih ili mrtvih bile su oprečne. Sa sigurnošću mogu potvrditi kako sam informacije dobio na putu s Hvara prema Splitu kada smo krenuli trajektom oko 17 sati. Na Hvaru sam bio s T.V. i generalom Stojkovićem, ispričao je Jurin, u to vrijeme glavni vatrogasni zapovjednik RH gdje je i kako saznao za nesreću na Kornatu.

Na pitanje je li mu poznato da je na Kornat poslan helikopter za gašenje požara svjedok je odgovorio: "Nisam se interesirao je li po zapovijedi generala Stojkovića postupljeno", te je naglasio kako tog dana nije izdavao nikakve zapovijedi vezane uz situaciju oko požara na Kornatu.

- U to je vrijeme u funkciji bio jedan kanader koji je gasio požar na Hvaru, a ostala tri su vjerovatno bila prizemljena. Jedan kanader dva dana prije bio je poslan u Grčku, a o tome se informiraju i osobe iz Vlade RH. Dražen Slavica je tražio helikopter i zrakoplove za gašenje požara, ali ne znam je li helikopter gasio požar na Kornatu. Sve se radilo po proceduri. Zahtjev se podnosi pismenim putem, a naš centar u Divuljama nakon toga obrađuje taj zahtjev, ispričao je svjedok koji je, kako je rekao, s Draženom Slavicom razgovarao tek navečer kad su se sreli u Zadru.

Jurin je rekao kako je gašenje požara na Kornatu bilo u nadležnosti Šibensko-kninske županije, a kako je "bila procjena Dražena Slavice da na otoku gori samo trava, te da stoga nisu potrebni DVIP-ovci (Državna vatrogasna intervencijska postrojba, pr.a.)."

Krešimir Grgas, vatrogasni tehničar koji je u vrijeme kornatske tragedije bio zaposlen kao sezonski vatrogasac u DVD-u Zablaće potvrdio je iskaz dan u istrazi i tijekom prvog suđenja. On se 30. kolovoza 2007. godine zajedno s nekoliko svojih kolega i zapovjednikom Petrom Popovićem uputio na heliodrom u šibenskoj vojarni Knezova bribirskih.

- Marinko Knežević rekao je: 'Vatra je prošla preko nas i ima dva mrtva.' Mi smo prenijeli riječi dežurnome u Šibenik, ali ne i da ima mrtvih, te da se pošalje helikopter. Nakon toga pokušali smo nekoliko puta uspostaviti vezu s Kneževićem, ali nismo uspjeli. Razgovarali smo s Draženom Slavicom i on je rekao kako je helikopter poslan. Tražili smo kolege, ali ih nismo našli. Sjećam se kada smo došli do vrha, kako je već i helikopter došao, ali nije mogao sletjeti. Dežurni u Vatrogasnom operativnom centru (VOC) je rekao da je upitno što je s 12 ljudi. Kada smo pronašli kolege oni su bili dehidrirani pa smo išli po vodu, a oni su nam kazali kako ih boli. Pola sata nam je trebalo da se vratimo do njih, a u međuvremenu smo vidjeli zeleni helikopter u kojemu su bili iz Gorske službe spašavanja, te su se oni spustili na mjesto gdje su se nalazili ozlijeđeni vatrogasci. Trojicu su digli sajlama, a još četvorica su prevezena nosilima. Ozlijeđene vatrogasce pokrivali smo svojom odjećom i to jaknama koje smo nosili sa sobom, ispričao je Grgas.

- Nisam znao da DVD Zablaće nije nadležno za gašenje požara u NP Kornati, odgovorio je svjedok na pitanje Zvonka Ivića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika iz Šibenika.