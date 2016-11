Prijeti li Zadru sudbina Atlantide?

Prijeti li Zadru sudbina Atlantide tema je predavanja kojeg je jučer u studentskom klubu Božo Lerotić održao Fran Uzetović, student druge godine diplomskog studija geografije na Sveučilištu u Zadru.

- Temu smo odabrali zbog njezine aktualnosti, klimatskih promjena i utjecaja na Zadar i kakve bi posljedice porast razine Jadranskog mora imao za ovaj grad i cijelu hrvatsku obalu, kao i na stanovništvo, na prometnice i na gospodarski dio obale, pojasnio je Fran.

Ovu temu obradili su u sklopu projekta promocije GIS-a u srednjim školama, kako bi srednjoškolce nastojali zainteresirati za studij geografije. GIS je geografsko-informacijski sustav, kojeg sada geografi najviše koriste kao alat za analize tržišta.

Za primjer su uzeli tri scenarija. U prvom razina mora može porasti za jedan metar, u drugom za tri, a treći je najcrnji scenarij, u kojem se razina mora podiže za čak šest metara. Tema o podizanju razine mora rađena je prema procjenama znanstvenika iz cijelog svijeta, te je temeljena na njihovim istraživanjima.

Fran ističe kako bi podizanje razine mora za tek jedan metar ostavilo jako velike posljedice za Zadar.

- Porast od jednog metra, prema procjenama stručnjaka, je najrealniji do kraja 21. stoljeća, ali već i to može prouzročiti katastrofalne posljedice. Konkretno za sam grad Zadar to bi značilo kako bi cijela urbana stara gradska jezgra bila potopljena zajedno sa svim crkvama u Gradu, izuzev crkve sv. Frane. Također, pod vodom bi bili i ostali priobalni kvartovi, pa bi tako imali velik broj potopljenih hotela, apartmana, restorana i nekih škola, obrazložio je ovaj student geografije, dodajući kako bi to bi jako utjecalo na kompletnu infrastrukturu i funkcioniranje grada Zadra.