Pirotehnička sredstva nisu igračke!

Foto: Tomislav JERAK

Tradicionalna operativna akcija Ministarstva unutarnjih poslova Mir i dobro koja se provodi na području svih policijskih uprava u RH počela je danas 15. prosinca i trajat će do 8. siječnja sljedeće godine. Prema zakonskim odredbama kojima se ograničava upotreba i prodaja različitih vrsta pirotehnike, pirotehnička sredstva I. razreda mogu se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine u prodavaonicama i kioscima osobama starijim od 14 godina, pirotehnička sredstva II. i III. razreda, T1 i P1 mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, osobama starijim od 18 godina, a uporaba pirotehničkih sredstava razreda II. i III. zabranjena je u zatvorenim prostorijama i na prostorima gdje se okuplja veći broj osoba i to u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca, osim u posebnim slučajevima uz odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

- Tijekom prošlogodišnjeg provođenja akcije Mir i dobro na području Policijske uprave zadarske zabilježeno je pet stradavanja osoba uslijed uporabe pirotehničkih sredstava, od čega su četiri osobe lakše ozlijeđene petardama, a radilo se o maloljetnicima rođenim 2000., 2003., 2004. i 2006. godine. Na staru godinu, 31.prosinca u Zadru je maloljetniku (2001. godište) uslijed nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvom, teško ozlijeđena šaka. Nisu zabilježena stradavanja prouzrokovana zlouporabom oružja, kao ni propucavanja ili oštećivanja imovine, kazala je Nikolina Bačić, iz PU zadarske. U okviru prošlogodišnjeg provođenja akcije na području PU zadarske nije zabilježen niti jedan slučaj oduzimanja ilegalnih pirotehničkih sredstava ili njihove ilegalne prodaje, ali iz PU zadarske apeliraju i ove godine na roditelje kako bi blagdani prošli u miru jer navode da "pirotehnička sredstva nisu igračke, a nestručno rukovanje od strane djece može predstavljati veliku opasnost po njihovo zdravlje".