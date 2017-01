Ćurko i Babić: Ministar je žrtva manipulacije

Hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i predsjedniku Sabora Boži Petrovu otvoreno pismo su poslala 104 člana akademske zajednice u kojem daju podršku ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću koji je suočen sa optužbama za plagijat.

Na listi je i dvoje Zadrana, među njima prof. filozofije Bruno Ćurko, jedan od osnivača i voditelja projekta Mala filozofija.

- Radio sam i uspješno surađivao s profesorom Barišićem i smatram kako je on kompetentan za to da bude ministar. Podigla se hajka kao da je prepisao pola rada, a ne izostavio jednu bilješku. Uz to, prijava je podignuta nakon objave druge verzije rada u kojoj je ispravljena greška. Kasnije se profesor Barišić i ispričao. Barišić je ugledan u europskim krugovima. Dva puta su mu dosad sudili za plagijatorstvo oko te bilješke, ovo je treći. Zašto je to dosad stajalo u ladici i izvučeno kad je on trebao postati ministar? Mislim da to sve nije zakonski dobro regulirano. Oni koji su ga prijavili dosta su radikalno postupili i onda se digla cijela hajka, kaže Ćurko.

Skupina znanstvenika podnijela je 2011. prijave etičkim tijelima protiv Pave Barišića zbog plagiranja u njegovom znanstvenom radu. One su bile odbačene na etičkom povjerenstvu Filozofskog fakulteta u Splitu na kojemu je Barišić zaposlen, ali ne i na Odboru kojega je imenovao Sabor. Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju na posljednjoj je sjednici 21. prosinca 2016. donio odluku prema kojoj je ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić plagirao američkog znanstvenika Stephena Schlesingera uzimajući dijelove njegova teksta bez navođenja izvora.

Otvoreno pismo potpisala je i prof. Vanda Babić s Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru.

- Potpisala sam pismo podrške jer smatram da je ministar Barišić žrtva manipulacije, a sve zbog bilješke koju je ispustio i kasnije ispravio. Pregledala sam sporni tekst i pročitala detaljnu analizu te sam zaključila kako se ovdje radi o sitnoj pogrešci, a ne o plagijatu, kaže Babić.

- Svašta nas u današnje vrijeme ljuti i boli, a ja se pitam gdje je u svemu ovome nestao čovjek. Destrukcija je postala svakodnevni način ophođenja. Žao mi je ministra jer je na njega podignuta hajka i podržavam ga, kao čovjek i znanstvenik. Da su optužbe ozbiljne, ja na ovo pismo ne bih stavila potpis, kaže Babić.