DANAS NAJDEPRESIVNIJI DAN Medicina ne proznaje siječanjsku depresiju - razvedrite se!

Nema nekog posebnog naziva, ali možda bi se mogao nazvati Kutkom smijeha ili dobrog raspoloženja, jer ekipa iz zadarske Gradske knjižnice uvijek puna dobrih ideja i ovoga je puta ponukana navodnom "siječanjskom depresijom" u ulaznom dijelu Knjižnice rezervirala poseban "kantun", odnosno policu sa zabavnim i duhovitim naslovima kako domaćih, tako i stranih autora.

- U tom kutku naše Knjižnice uvijek imamo naslove koje odabiremo nekim povodom. Tako smo prošloga tjedna kao posvetu preminulom, velikom Ivi Brešanu stavili na tu policu samo njegova djela. Kako ovaj mjesec slovi kao najdepresivniji u godini, a zna se i datum najdepresivnijeg dana, a to je navodno 16. siječanj, odlučili smo odabrati naslove koji naše čitatelje mogu malo opustiti, razveseliti, nasmijati... - rekao je Ante Kolanović iz zadarske Gradske knjižnice, jedan od ekipe idejnih začetnika cijele ove priče.

Tako se na toj polici, sada mogu naći primjerice, Ante Tomić, Predrag Raos, Arijana Čulina ili pak, Cody McClain Brown i njegova knjiga "Propuh, papuče i punica", koja je ujedno bila najposuđivanija knjiga prošle godine u zadarskoj Gradskoj knjižnici.

Koliko doista "siječanjska depresija" ima realno uporište, koliko "drži vodu" i je li to samo "mit" i dobar "marketinški trik", objasnila je poznata zadarska liječnica, specijalistica školske medicine i psihoterapeutkinja Polona Bencun - Gumzej, koja je odmah naglasila upravo to - kako su to izrazi "skovani" u medijima i marketinškim kampanjama.

- Sami ti izrazi nisu prepoznati od medicinske struke kao zasebni entiteti. Radi se o sezonskom afektivnom poremećaju, koji bi mogao imati fiziološku podlogu u poremećaju lučenja serotonina, a to je molekula koji izaziva ugodu u mozgu uzrokovanu manjkom sunčeve svjetlosti, odnosno nedovoljnom izlaganju dnevnom svjetlu. Nema znanstvenih istraživanja koja bi potvrdila ili opovrgnula ovo stanje. Naša raspoloženja su uglavnom povezana s našim mislima, tako da ljudi koji nemaju razvijenu važnu komponentu emocionalne inteligencije - prepoznavanje i kontrolu tzv. negativnih emocija, mogu u ovom razdoblju godine, zbog niza objektivnih vanjskih okolnosti upasti u spiralu negativnih misli koje mogu dovesti do sniženja raspoloženja , kaže poznata zadarska liječnica i psihoterapeutkinja.

Jer, siječanj je mjesec koji dolazi nakon praznične euforije u prosincu, emotivne i financijske iscrpljenosti. Prema riječima dr. Bencun - Gumzej, vrlo često se ljudi ponesu svim onime što se marketinški jako dobro iskorištava u prosincu. Ali, obiteljska okupljanja nažalost, često nisu priče iz božićnih filmova i reklama, nego nas emotivno razapinju i iscrpljuju, bilo da imamo obitelj koja nam prelazi granice i ne dopušta individualnosti, ili da se suočavamo sa činjenicom da imamo disfunkcionalnu ili nepostojeću obitelj.

- Kad tome još pridodamo prekoračenje financijskih mogućnosti, što nam se svima dogodi kad krene euforija kupovanja poklona, relativnu nepokretnost i izostanak tjelesnih aktivnosti, jer je nevjerojatno, ali gotovo svi treninzi staju u periodu od 20. prosinca do 10. siječnja, uz već spomenuti manjak sunčeve svjetlosti - imamo postavljenu pozornicu za tzv. "siječanjsku depresiju". Ovo stanje ne mora značiti da imate depresiju. Varijacije raspoloženja su normalne i određeno povlačenje u zimskim mjesecima je prirodno. Svako raspoloženje i osjećaj imaju svoj smisao i poruku za nas. Ako ih tako shvatimo, onda možemo pogledati na koji problem nas naše raspoloženje veže i podsjeća - trošenje iznad svojih mogućnosti? Nerealna očekivanja od sebe i drugih? Previše rada bez odmaranja i ugodnih aktivnosti ili pak obrnuto? I onda trebamo raditi na tome - poručila je psihoterapeutkinja.

Savjetovala je još, kako s obzirom na to da smo društvena bića koja imaju potrebu za kretanjem, može pomoći i kretanje u smjeru tjelesne aktivnosti i u prirodi, s prijateljima.

- Za razliku od zapadnih zemalja u kojima su vikendima izletišta u blizini velikih gradova prepuna ljudi, kod nas primjerice, u Domu na Paklenici u ovo doba godine nećete zateći gužvu. Naravno, uvijek ostaje mogućnost da se pad raspoloženja produlji i produbi toliko da nam značajno remeti svakodnevno funkcioniranje, i tada je neophodno i mudro potražiti stručnu pomoć - poručila je na kraju Polona Bencun - Gumzej.