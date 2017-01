Ivan Santini četvrti strijelac francuske lige

Ivan Santini postigao je dva pogotka za Caen, koji su pomogli njegovoj momčadi da dođe do 3:2 pobjede nad favoriziranim Lyonom u dvoboju 20. kola francuskog prvenstva te pobjegne iz opasne zone pri dnu ljestvice. Caen je vodstvo u 8. minuti, kad je Cornet poslao loptu u svoju mrežu. U 29. minuti Santini je postigao svoj prvi pogodak na utakmici realiziravši kazneni udarac za 2:0. Samo šest minuta poslije kazneni udarac dosuđen je i za Lyon, a precizan je bio Lacazette. Isti igrač zaslužan je što je gostujuća momčad do poluvremena stigla izjednačiti i to u 45. minuti. U 61. minuti Caen je došao do pobjedničkog pogotka. Karamoh je ubacio s desne strane na visinu peterca, gdje se neometan našao Santini i glavom poslao loptu u mrežu.

Bio je to 10. pogodak 27-godišnjeg Zadranina ove sezone u francuskom prvenstvu, koji je Caenu donio šestu pobjedu i bijeg iz opasne zone. Caen je s 21 bodom zasjeo na 15. mjesto. Vodeća je sa 45 bodova Nica, koja je odigrala samo 0:0 protiv Metza na domaćem terenu, Monaco (utakmica manje) je drugi s 42 boda, koliko ima i trećeplasirani PSG.