Jasna Ančić i Alen Liverić ponovno će nasmijati Zadrane

Foto: Arif SITNICA

Predstava je premijerno izvedena 8. prosinca 2016. Sjajnu glumačku izvedbu Jasne Ančić i Alena Liverića u glavnim ulogama uz podršku ansambla publika je nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama u HNK Zadar. U ulozi voditeljice pojavljuje se Žana Bumber, a u ulozi bračnog savjetnika Mimi Zadarski, uz nastup glazbenika: Ivan Ivić na klavijaturama te Jadran Dučić Ćićo na bubnjevima. Matjažu Latinu, režiseru predstave ovo je prva suradnja s HNK Zadar, a do sada je režirao više od 70 kazališnih predstava u Sloveniji i Hrvatskoj.

Predstava govori o odnosu muškarca i žene koji su braku 30 godina. Sve počinje rečenicom iz naslova predstave te se riječi ostavljam te provlače kroz opsesivnu igru bračnog para u kojoj ne znamo što se uistinu događa, a što je njihova igra. Na neki način promatramo intimnu priču glavnih junaka te se zapravo nameće pitanje što se događa unutar četiri zida, koje se psihološke igre odigravaju.

Predstava će vas istovremeno dirnuti i nasmijati do suza.

Ulaznice u prodaji po cijeni od 40 kuna mogu se kupiti na blagajni HNK Zadar, radnim danom od 11 do 13 i od 18 do 20 sati, a subotom od 11 do 13 sati.